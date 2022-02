Suomen kansallismaisemiin rakennetaan nelikerroksinen hotelli kymmenillä miljoonilla – työt Kolilla alkavat jo huhtikuussa

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) rakentaa uuden hotellin Lieksan Kolille. Noin 20 miljoonaa euroa maksavan majoitusliikkeen rakennustöiden on määrä alkaa huhtikuussa.

Hotelli pyritään saamaan avatuksi heinä-elokuussa 2023. Toimitusjohtaja Juha Kivelän mukaan investointi on osa PKO:n laajempaa matkailustrategiaa, jonka tarkoituksena on tuplata Pohjois-Karjalassa yöpyvien matkailijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

– Visiomme mukaan Pohjois-Karjala on jatkossa yhä useammin vaihtoehto Lapille, Kivelä sanoo.

Kolin kansallispuisto on Suomen suosituimpia matkailukohteita.

PKO:lla on jo ennestään Kolilla kylpylähotelli, jonka käyttöaste on ollut viime vuosina hyvin korkea. Lähellä Ukko-Kolin huippua sijaitsevan hotellin laajentamisesta on puhuttu vuosien saatossa usein, mutta aikeet ovat tyssänneet yksi toisensa jälkeen.