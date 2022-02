Kun kylpylän uumenista paljastui säteilevä lähde, radioaktiivista vettä alettiin juottaa asiakkaille – nyt lähde otetaan uudestaan käyttöön

Uloke on niin vaatimattoman näköinen, että sitä helposti luulee huoltorakennukseksi tai varastoksi. Tosiasiassa sen sisällä on tuhatvuotinen lähde.

Lähde sijaitsee pienessä, ympyrän muotoisessa rakennelmassa, joka on kuvassa kylpylän oikessa reunassa.

Rakennuksen päädyssä olevan lähteen veden kerrotaan parantaneen lähes kaikki vaivat. Lisäksi vesi oli – ja on edelleen radioaktiivista.

Kylpylä on aina keskittynyt hoitoihin ja ihmisen terveyden kohentamiseen sekä rentoutumiseen. Lähteestä pulpunnut "terveysvesi" on siksi ollut myös tärkeä markkinointikeino.

Lappeenrannan satamassa sijaitsevan kylpylärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gustaf Strengell.

Kun uusi kylpylä 25.6.1912 avautui, kirjoitti Itä-Suomen sanomat, miten "Wanhat, hyviksi havaitut terveyslähteet on syvennetyt ja kokonaan uudeksi rakennettu".

Wesi laitoksen kaivosta on aivan puhdasta kristallinkirkasta pohjavettä ja on weden lämpö +6 Celsiusta kuumimpanakin kesäpäivänä.

Huomaamaton uloke

Lähde on kylpylän edustalla olevan pienen pyöreän rakennelman sisällä.

Rakennuksessa on parhaillaan menossa remontti. Sisään pääsee rakennuksen päädyssä olevasta ulko-ovesta. Pitkän käytävän jälkeen vastaan tulevat suihkut ja siitä muutaman metrin jälkeen kapea käytävä, joka päättyy hyvin kapeaan oveen.

Lähteen äärellä on kylmä. Lämmitystä siellä ei ole.

Lähde on vuorattu puulla ja sitä osittain peittää puinen kansi.

Kannessa on reilun metrin levyinen aukko. Rappuset johdattavat veden uumeniin. Vesi tuntuu kylmältä.

Maistui raudalta

Lähteen päällä oleva katto on alkuperäinen.

– Pesu piti tehdä nopeasti, koska se alkoi heti täyttyä. Lähde on tosi voimakas, kertoo Riitta Sepponen.

Kun myöhemmin selvisi, että vesi on radioaktiivista, siitä tuli kylpylälle varsinainen mainosvaltti.

Lappeenrannan kylpylän mainoksessa 1930-luvulla kerrottiin, että Lappeenrannan kylpylän vesi on yhtä radioaktiivista kuin Keski-Euroopan kuuluisien kylpylöiden vedet.

– He näkivät radioaktiivisen säteilyn ihmelääkkeenä likipitäen kaikkien sairauksien ja vaivojen hoidossa. Lappeenrannassakin omaksuttiin saksankielisen Keski-Euroopan luontoishoidon käsitykset siitä, että niin pullotettu radioaktiivinen lähdevesi nautittuna kuin lähdevedessä kylpeminenkin tuottivat terveydellistä arvoa, kertoo Kohvakka.

Paljon vai vähän?

Säteilyturvakeskuksen eli STUKin ylitarkastaja Tuukka Turtiainen kertoo, että vanhan Machen-yksikön tilalla käytetään nykyään yksikköä Bq/l eli becquerel litrassa. 240–270 Machen-yksikköä on 3 200–3 600 Bq/l.

– Rengaskaivoissa radonpitoisuuden keskiarvo on noin 50 Bq/l ja porakaivossa noin 460 Bq/l. Lähteissä keskiarvo on todennäköisesti jossain niiden välissä. Pitoisuudet pohjavesissä vaihtelevat paljon ja rengaskaivoissakin pitoisuus voi olla luokkaa 1 000 Bq/l. Siksi pidän täysin uskottavana, että tuolloin lähteessä mitattu radonpitoisuus on oikea, kertoo Turtiainen.