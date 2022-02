Telenor haluaa ulos Myanmarista ihmisoikeussyistä – lakifirma: 18 miljoonan asiakkaan tiedot vaarassa päätyä armeijan käsiin yrityskaupoissa

Valituksen mukaan Telenor Myanmarin yrityskauppa rikkoo EU:n tietosuoja-asetusta, johon Norja on sitoutunut. Siinä Telenoria sekä Norjan valtiota vaaditaan luopumaan asiakastietojen siirtämisestä uudelle omistajalle. Norjan valtio on Telenorin enemmistöomistaja.

Armeija tiukentaa otettaan

Sotilasjuntta on vaatinut kynäilemiensä lakimuutosten verukkeella teleoperaattoreita muun muassa luovuttamaan asiakastietoja ja asentamaan valvontajärjestelmiä. Lisäksi sotilashallinto on jopa estänyt (siirryt toiseen palveluun) teleoperaattoreiden johtohenkilöitä lähtemästä maasta ilman lupaa.

Lisäksi tammikuussa paljastui, että M1 Groupin on mahdollisesti tehnyt kumppanuussopimuksen myanmarilainen Shwe Byain Phuy -yhtiön kanssa, joka nousisi Telenorin Myanmarin enemmistöosakkaaksi. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) ja uutissivusto Myanmar now (siirryt toiseen palveluun) yrityskaupasta tietävien lähteiden perusteella.

Mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Telenor Myanmarin omistajanvaihdos M1 Groupille on takkuillut, kun sotilasjuntta on vaatinut operaattorille paikallista omistajaa. Jalokivi- ja öljy-yhtiö Shwe Byain Phuyllä on kansalaisjärjestö Justice for Myanmarin mukaan (siirryt toiseen palveluun)läheiset suhteet armeijaan.