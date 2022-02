Huippuohjaajat ja itähelsinkiläisnuoret tekivät tv-sarjan ilman teiniangstia tai päihdesekoiluja: “Mustista nuorista tehdään yleensä vain traumapornoa”

Sivurooleista pääosiin

– Jos elokuvissa tai sarjoissa on maahanmuuttajia, he ovat yleensä eksoottinen sivuosamauste. Sellaisen sivuhenkilön kautta alleviivataan joko päähenkilön suvaitsevaisuutta, tai sitten se maahanmuuttaja on ongelma. Ehkä Zone B:n jälkeen tulee muitakin sarjoja ja elokuvia, joissa nämä nuoret ovat pääroolissa.

"Siisteintä ikinä"

–Tollasta periaatteessa meidän normaali elämä Itä-Helsingissä on, on fudiskenttä, on musastudiot, on hengailua. Kaikilla on ongelmia kaikkialla maailmassa, mutta me ei haluttu keskittyä niihin. Me haluttiin rikkoa ennakkoluuloja ja kuvata realistisesti meidän elämää.