Haluaisitko nämä lumet niskaasi? Lumenpudottaja ihmettelee jalankulkijoita, jotka eivät piittaa hengenvaarasta: "Osa ihmisistä on jääräpäitä"

Katso välillä ylöskin. Sieltä voi pudota ikävä yllätys, jos et ole tarkkana!

Puomit katkaisevat Kotkan ydinkeskustassa sijaitsevan Kauppakadun jalkakäytävän. Se on selvä merkki siitä, että kannattaa kulkea jostakin muualta. Muuten voi tulla lunta niskaan.

Tossavainen on tänään alamiehenä ja Tainio ylämiehenä. Alamies pysyy maan pinnalla ja valvoo, ettei lumenpudotuksesta aiheudu vaaraa. Ylämies köyttää itsensä kiinni katon kulkusiltaan ja antaa lapion laulaa.

– Se ei tunnu kovin kivalta, jos se mätkähtää niskaan tai päähän. Siinä voi olla henkikin kyseessä. Lumen seassa on jääkokkareita, ja pienikin lumimäärä saa vauhtia korkealta pudotessaan, Tossavainen varoittaa.

Harri Tossavaiselle ei tulisi mieleenkään jatkaa matkaa kaduille aseteltujen puomien ohi, mutta hän tietää, että se on yllättävän tavallista.

– Osa ihmisistä on jääräpäitä! Vaikka olisi mikä, siitä vain kävellään. Sitten jos käskyttää, niin ollaan aivan ihmeissään, Tossavainen päivittelee.

Lumilipat tahdotaan mahdollisimman pian pois

Tossavainen kertoo, että taloyhtiöiden tehtävänä on huolehtia, ettei lumi pääse vahingossa putoamaan kenenkään niskaan.

Lumilippa eli katon reunuksella roikkuva lumi on autuaan tietämättömän kulkijan pahin uhka. Paikalle tuodut puomit ja lippusiimat ovat merkki siitä, että juuri nyt kulkuväylä kannattaa kiertää kaukaa. Loput varotoimet ovatkin sitten kulkijoiden omalla vastuulla.

Ylämies Tainio on valmis ja kipuaa alas.

Tainio suosittelee lumenpudotushommien jättämistä ammattilaiselle. Jos katto on vieras paikka, sieltä voi pudota lumen lisäksi myös itse pudottaja. Ammattilaisella on käytössään turvavaljaat ja kestävä köysi, joiden käyttö on tuttua.