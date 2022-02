Ei koronarokotusta, ei palkkaa – tämä on todellisuutta jo noin sadalle ihmiselle, mutta osa sairaanhoitopiireistä vasta selvittää asiaa

Kainuussa palkanmaksu on katkaistu 30 työntekijältä, Etelä-Karjalassa 22 työntekijältä, Lapin sairaanhoitopiirissä neljältä työntekijältä. Päijät-Hämeessä palkanmaksun keskeytys koskee nyt 38 työntekijää, mutta lähes saman verran lisää on uhan alla jäädä palkatta.

Eksoten mukaan palkanmaksu on nyt keskeytetty 22 työntekijältä. Yksikkökohtaista jakaumaa tai sitä onko joidenkin työpaikka kuvan Etelä-Karjalan keskussairaalassa, ei kerrota.

Yle kysyi asiaa sairaanhoitopiireistä ja vastausten perusteella hoitajien rokotussuojan selvittäminen on monilla vielä kesken, jopa alkutekijöissään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että tiedonkeruussa on otettu aikalisä ja määräaika on kuun puolivälissä. Myös esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä selvitystyö rokottamattomien määrästä on yhä käynnissä.