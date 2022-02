"Putin on meidän paras jäsenhankkijamme" – Reserviläisliitto odottaa jäsenmäärän kasvavan pian ja paljon, kun suomalaisten maanpuolustusinto nousee

Kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014, Reserviläisliitto sai ennätyksellisen paljon uusia jäseniä. Siitä lähtien jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti nykyiseen yli 39 000:een.

Nyt kun Venäjä on määrännyt yli 100 000 sotilastaan Ukrainan rajoille, suomalaisten maanpuolustusharrastuksen odotetaan taas vilkastuvan.

– Kyllä Putin on meidän paras jäsenhankkija. Odotamme tästä erittäin hyvää vuotta jäsenhankinnan kannalta. Kuukauden, kahden päästä se varmaan näkyy, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd ennustaa.

Joissakin paikallisyhdistyksissä ilmiö on jo näkynyt.

Suomen suurin paikallisyhdistys Tampereella sai vuodenvaihteen tienoilla kymmeniä jäsenhakemuksia, mikä on puheenjohtaja Jarno Lahtisen mukaan poikkeuksellisen paljon.

Jäseniä on kaikkiaan 1400, tosin monet heistä ovat jäsenmaksunsa maksavia, mutta muuten passiivisia kannatusjäseniä.

– Osa heistäkin on nyt kysynyt, milloin pääsee ampumaan. He haluavat kohottaa valmiutta omalta osaltaan. Varmaan se on rajan takanakin noteerattu, että tilannetta ei tarkkailla ihan tumput suorina, Lahtinen sanoo.