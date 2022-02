Poliisi turvaamaan Hämeenlinnaan koulutaksien kulkua – vanhemmat jättävät lapsiaan toistuvasti väärään paikkaan ja vaaratilanteita syntyy

Ongelma muodostuu kun koululle tuodaan päivittäin yli 100 oppilasta taksikuljetuksilla. Taksikuljetusoppilaiden jättöalueella on myös opettajien parkkipaikka. Koulun lukuisista viesteistä huolimatta myös osa vanhemmista jättää lapsensa tälle alueelle.

Aloite poliiseille lähti taksinkuljettajilta. Taksiyrittäjien aikataulut eivät pidä, kun he joutuvat odottamaan pääsyä turvalliselle jättöalueelle. Seminaarin koulussa yli 100 lasta kuuluu erilaisiin pienrymiin joilla on perusteet taksikuljetukselle. He myös tarvitsevat vastaanottajan joka auttaa ja saattaa heidät luokkiin.