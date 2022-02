Nataliia Melnyk asuu Suomessa mutta hänen lapsensa Ukrainassa – sodan uhka pakottaa kysymään joka puhelussa: onhan hätälaukku pakattuna

– Vanhin poikani sanoi, että jos sota tulee, hän lähtee taistelemaan. Se on minusta harmi, sillä pojalla on sukujuuria myös Venäjällä.

Ukrainassa on ollut levotonta alkuvuodesta 2014 saakka, jolloin Venäjä miehitti ja liitti itseensä Krimin niemimaan. Tänä talvena sodan uhka on ollut esillä lähes päivittäin, kun Venäjä on tuonut Ukrainan lähelle yli 100 000 sotilasta ja raskasta sotakalustoa.