Retrohotelli toi pikkukaupunkiin diskon, naistentanssit ja karaoken – korona-aika pakotti iäkkäät yrittäjät luopumaan elämäntyöstään

Yläkerran salissa soitti puolalainen yhtye aikuisten tanssimusiikkia. Yhtyeiden kanssa oli sovittu, että he esiintyvät kuutena päivänä viikossa. Soittajat asuivat hotellissa. Salin asiakkaat tilasivat kossuvissyä, pippuripihviä ja lämpimiä voileipiä. Kassakoneet kilisivät. Tupakan savu leijaili kattoon asti. Tarjoilijoilla oli mustat hameet, valkoiset, hyvin silitetyt paitapuserot ja liivit.

Nyt aika on toinen.

Forssalainen perheyritys on laittanut hotellikiinteistön myyntiin vajaalla puolella miljoonalla eurolla. Ikääntyneen on raskasta pyörittää yritystä, joten moni päätyy myymään. Ikääntyviä yrittäjiä on Suomessa yli 74 000. Kolmannes arvioi, että joutuu lopettamaan toiminnan, koska jatkajaa ei ole.