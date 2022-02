Kari Enqvistin kolumni: Miksei Joku Muu hoida vihreää siirtymää?

Sähköistymisen tiellä on kuitenkin konkreettisia kompastuskiviä. Sähköautojen akkumetalleista, kuten litiumista, alkaa olla pulaa. Kobolttiakin pitäisi kaivaa koko ajan lisää. Tuulimyllyjen lavat ovat muodostumassa ongelmajätteeksi, josta on hyvin vaikea päästä eroon.

Sillä aikaa kun me muut sometamme, Joku Muu joutaa tutustumaan tuulimyllyissä tarvittavaan neodyymiin.

Mutta ilmeisesti kaikki tietävät , kuka kyseiset haasteet ratkaisee. Hän on spesialisti, jota käytetään aina silloin, kun minä itse en viitsi paneutua asiaan. Hommassa kuin hommassa hänen kontolleen sysätään kaikki ikävät asiat.

Hänen nimensä on Joku Muu.

Joku Muu on väsymätön ja ahkera. Joku Muu ei pidä kesälomia eikä pekkaspäiviä. Koulussa Joku Muu opiskelee tylsät matematiikat, fysiikat ja kemiat. Niitä tarvitaan viherpuuhissa, sillä vedyn ominaisuuksista ei opita Lappeenrannan torilla eikä tietoa sähköstä saada töpselistä.

Sillä aikaa kun me muut sometamme, Joku Muu joutaa tutustumaan tuulimyllyissä tarvittavaan neodyymiin. Hän saa luvan pohtia, millä litiumin voi korvata ja millaisista metalliseoksista voi tehdä parempia kestomagneetteja.

Mutta jostakin näitä elintärkeitä alkuaineita on saatava tällä hetkellä ja yhä enemmän myös tulevaisuudessa.

Ironista kyllä, EU-maista kobolttia on merkittävässä määrin vain Suomessa. Mutta meistä on parempi, että sen kaivaa esiin Joku Muu, jossakin muualla, omalla takapihallaan. Kaukana meidän etu- ja takapihoista.

Valtiovarainministeriö julistaa sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) , että ”tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.”

Mutta se ei kerro, kuka kaikki tarvittavat toimet suorittaa. Kuka tietää, miten vety käyttäytyy, mistä se tulee, milloin se on kaasua, milloin metallia? Ehkä jälleen Joku Muu.

Jos uskot, että vihreä siirtymä on ihmiskunnan kohtalonkysymys ja jos haluat tehdä työtä sen eteen, sinun olisi siis opiskeltava matematiikkaa.

Jos on sitä mieltä, että vihreä siirtymä ei ole ihmiskunnan kohtalonkysymys, silloin voi tietenkin opiskella ja harrastaa mitä lystää. Mutta jos on vastakkaista mieltä, silloin on pakko myöntää, että tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa.