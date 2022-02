Kun maailma seuraa olympialaisia, aktivistia turhauttaa – mediahuomio on kuitenkin nostanut esiin myös Kiinan räikeät ihmisoikeusloukkaukset

– Minussa herättää suuttumusta ja turhautumista, että tällaisessa maassa voidaan järjestää tapahtuma, joka antaa niin paljon positiivista näkyvyyttä. Toisaalta negatiivistakin julkisuutta tulee, ja on hyvä että näistä asioista nyt puhutaan kun Kiina on otsikoissa.

Hieno kulttuurihistoria hukkuu huonoihin uutisiin

– Yksittäisellä ihmisellä on rajallinen määrä resursseja. Juuri siksi on järjestäydytty järjestöiksi ja on synnytetty yhteisöjä. Siten saadaan aikaan suuriakin voimannäyttöjä.

“Keskustelu on Suomessa populistista”

Hongkongin demokratian taannut erillisjärjestelmä on käytännössä lopetettu viimeisen vuoden aikana. Aktivistit ovat lähteneet maanpakoon tai heidät on pidätetty.

Pahin tilanne on Länsi-Kiinassa, missä uiguureja ja muita vähemmistöjä kohdellaan toisarvoisena kansana. Miljoonia on viety niin sanotuille uudelleenkoulutusleireille, missä oman uskonnon harjoittaminen on mahdotonta, elämää valvotaan, naisia pakkosteriloidaan ja väkivalta on kammottavaa.