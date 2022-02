Myös dieselin hinta kipusi yli kahden euron Lapissa – Rosamaria Mattilan hupiajeluille tuli loppu: "Kaikki turhat menot on nyt karsittu"

Ammattiautoilijat ja pohjoisimman Suomen asukkaat ovat nyt tiukassa paikassa, sillä pitkien etäisyyksien Lapissa tankataan tällä hetkellä maan korkeinta, ennätyskallista menovettä. Utsjoella, on jouduttu maksamaan niin dieselistä kuin bensastakin yli kahden euron litrahintaa.

Autoaan Hetassa tiistaina tankannut Rosamaria Mattila on karsinut kaikki turhat ajot, ja yhdistää samalle reissulle monta asiointia. Mattilan kotikylästä Kaaresuvannosta on matkaa Hettaan kuutisenkymmentä kilometriä suuntaansa.

– Aikaisemmin on saattanut huvikseenkin istua autossa, mutta ei kyllä enää, hän sanoo.

Norjassa polttoaine on tällä hetkellä edullisempaa

Hänelle kipuraja on 1,6–1,7 euroa, ja sen yli on menty jo ajat sitten. Kohonneet polttoaineenhinnat ovat pois katteesta ja omista tuloista.

– Minun tulot vähenee totaalisesti, kyllä se on niin tiukka paikka.

Hänen mukaansa kohonneita hintoja ei voi periä asiakkailta, sillä hinnat on kilpailutettu etukäteen. Hän ajaa paljon kuorma-autokuljetuksia ja Kela-kyytejä.

Ivalon ja Norjan puolella sijaitsevan Karasjoen välimatka on noin 150 kilometriä.

Yrittäjän kukkaro joustaa

Myös eteläisemmässä Lapissa työkseen autoileva Jorma Poikajärvi on huomannut kukkarossaan hinnan nousun.

Myös Poikajärvelle Kelan sopimusajot ovat merkittävin tulonlähde. Kiinteähintaiset sopimukset eivät jousta, vaan yrittäjän on joustettava.

Raakaöljyn hinta korkealla

Polttoaineiden hinta on viime aikoina ollut korkealla koko maassa. Taustalla on erityisesti korkealla oleva raakaöljyn hinta.

Lapissa dieseliä on viime päivinä halvimmillaan saanut runsaalla 1,8 eurolla, mutta pääosin hinta on ollut viitisen senttiä korkeampi. 95-oktaanisesta on Polttoaine.net -sivuston mukaan joutunut maksamaan lähes poikkeuksetta vähintään 1,90 euroa.