Keslan 10 miljoonan euron asiakastilaus jäihin – rahoitusyhtiö keskeytti rahaliikenteen Venäjälle

Joensuulainen konepajakonserni Kesla on keskeyttänyt toimitukset ja tilausten valmistamisen venäläisasiakkaalleen varotoimena. Taustalla on rahoituslaitoksen tulkinta Venäjän talouspakotesäännöksistä. Sen perusteella Keslan merkittävään venäläiseen asiakkaaseen liittyvä rahaliikenne on keskeytetty.