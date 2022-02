Hiihtolomalla Eurooppaan? Tarkista tästä koronarajoitukset suosituissa lomakohteissa

Useat Euroopan maat ovat höllentäneet koronarajoituksia ennen kevään lomakautta. Matkustajilta vaaditaan kuitenkin edelleen tarkkuutta, sillä EU:n yhteisestä koronatodistuksesta huolimatta matkustukseen ja aktiviteetteihin liittyvissä rajoituksissa on maakohtaisia eroja.

Yhteistä EU-maille on se , että helmikuun alusta alkaen unionin yhteinen koronatodistus on voimassa enää yhdeksän kuukautta toisesta rokotuksesta. Tällä hetkellä tehosterokotuksen jälkeen rokotustodistuksella ei ole takarajaa.

Esimerkiksi jos toisen rokotuksen on saanut jo viime toukokuussa, niin todistus on lähellä vanhenemista. Jos henkilö ei ota tehostetta, hänet katsotaan rokottamattomaksi passin umpeuduttua.

Kestosuosikki Kanarialle pääsee negatiivisella koronatestituloksella

Espanjalle kuuluva itsehallintoalue Kanariansaaret on ollut vuosia suomalaisten matkailijoiden suosiossa .

Lisäksi Kanariansaarilla kaikkien yli 12-vuotiaiden on esitettävä jokin edellä mainituista todistuksista majoituspaikassa. Lisäksi alueelle matkustavan on ladattava itselleen myös koronatartuntoja jäljittävä Radar Covid -puhelinsovellus.

Kaikkien maahantulijoiden on lisäksi täytettävä sähköinen terveystietolomake (siirryt toiseen palveluun) ennen maahan saapumista.

Ruotsi päätti kaikki rajoitukset

Monen muun Euroopan maan tavoin myös Ruotsi on purkanut koronarajoituksia . Käytännössä kaikki koronarajoitukset poistuivat puolilta öin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Hallitus päätti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) helpottaa entisestään Ruotsiin matkustamista EU-alueelta. Keskiviikosta alkaen suomalaisten ja muiden EU-kansalaisten on mahdollista matkustaa Ruotsiin ilman koronapassia tai negatiivista koronatestitulosta.

Viro vaatii todistuksia

Viikon karanteenin voi välttää vain, jos Viroon saapuu maasta, jossa ilmaantuvuusluku on alle 200. Silloinkin matkustajalta vaaditaan korkeintaan kolme vuorokautta vanha negatiivinen koronatestitulos, käy ilmi Viron hallituksen poikkeustilasivustolta (siirryt toiseen palveluun) .

Ranskan tiukka rokotuspassi vaikuttaa myös matkailijoihin

Ranskassa on ollut tammikuusta lähtien käytössä rokotuspassi. Todistusta vaaditaan käytännössä kaikissa julkisissa tiloissa, kokoontumisissa, mutta myös museoissa, ravintoloissa, pitkän matkan liikennevälineissä sekä hiihtokeskuksissa. Edellä mainittuihin paikkoihin ei ole enää asiaa pelkällä negatiivisella koronatestituloksella.

12–15-vuotiaiden kohdalla Ranskassa on edelleen käytössä rokotuspassia edeltänyt terveyspassi. Eli tässä ikäryhmässä myös negatiivinen koronatestitulos mahdollistaa sisäänpääsyn esimerkiksi hiihtokeskuksiin.

Itävallassa tehosterokotuksen ottanut pääsee helpommalla

Itävallassa matkailija pääsee helpommalla, jos on ottanut myös koronarokotteen tehosterokotuksen. Mikäli matkailijalla on kolme rokotusannosta, koronatestiä ei vaadita. Muuten matkailijan on pääsääntöisesti käytävä koronatestissä ennen matkaa (siirryt toiseen palveluun).