Kela suunnittelee historiallista uudistusta – aikoo lopettaa Kela-kortit

Kansaneläkelaitos eli Kela pohti parhaillaan, voitaisiinko sairausvakuutuskortista eli Kela-kortista luopua kokonaan. Kela-kortti on nykyisin kaikilla, jotka kuuluvat suomalaisen sairausvakuutuksen piiriin eli lähes kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä.

– Kyllä tämä on ajankohtainen asia. Me Kelassa mietimme Kela-kortin tulevaisuutta ja erilaisia vaihtoehtoja, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola .

Aika on ajanut perinteisen Kela-kortin ohi. Tulevaisuus on jotain muuta.

Tarve vähenee

Syy Kela-kortista luopumiseen on se, että kortille ei enää ole samanlaista tarvetta kuin aiemmin ja oikeus Kela-korvaukseen voidaan todeta jo nyt osittain ilman korttia.

Myöhemmin kortti muuttui nykyisenlaiseksi pankkikortin kokoiseksi, laminaattipäällysteiseksi Kela-kortiksi, jossa on henkilön nimi, henkilötunnus ja viivakoodi sekä tiedot mahdollisista erityiskorvauksista.

– Kyse on siitä, että apteekissa pystytään todentamaan henkilön kuuluminen sairausvakuutuksen piiriin. Henkilöllisyys tulee todentaa tavalla tai toisella, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola.

Apteekit ja terveysasemat näkevät tietokoneeltaan suoraan, millaisiin Kela-korvauksiin asiakas on oikeutettu.

– Apteekki voi itse päättää, millä tavalla se henkilöllisyyden todentaa. Kela-kortti on vain yksi vaihtoehtoinen tapa, sanoo Klemola.

Tarve edelleen yksityisellä lääkäriasemalla

Vaikka apteekissa Kela-korttia ei välttämättä tarvitse, on se tarpeen yksityisessä terveydenhuollossa, esimerkiksi lääkäriasemilla. Jotta asiakas saa Kela-korvauksen jo paikan päällä, tulee hänellä edelleen olla Kela-kortti matkassa.

Läheskään kaikki suomalaiset eivät Kela-korvauksia lääkeostoistaan saa, sillä korvausta alkaa saada vasta sen jälkeen, kun 50 euron vuosittainen omavastuuraja on ylittynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Omavastuu alkaa vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Apteekkari: "Kuin muisto vanhoilta ajoilta"

Lappeenrannan Sammonlahden apteekin apteekkari Janne Nissilä kertoo, että heillä Kela-kortti on ensisijainen tunnistusväline. Syynä on se, että korttiin on merkittytiedot erityiskorvattavista lääkkeistä.