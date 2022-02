Nyt se on selvitetty: Poliisin rahoja uppoaa yhä enemmän rakennuksiin ja teknologiaan – lääkkeeksi ehdotetaan muun muassa työryhmän perustamista

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön teettämä ulkopuolinen selvitys poliisin määrärahojen käytöstä on valmistunut. Sen pohjalta laadittu raportti luovutettiin sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.) tänään keskiviikkona.

Poliisin rahoitus on ollut iso keskusteluaihe jo vuosia . Niin se oli myös viime vuonna , jolloin aiheen ympärillä oli tuntuvaa turbulenssia.

Selvityksestä käy ilmi, että poliisin toimitilamenot ovat nousseet vuoden 2010 yhteensä 61 miljoonasta eurosta 20 miljoonalla eurolla. Viime vuonna toimitiloihin kului 81 miljoonaa euroa. Menojen kasvuun on selvityksen perusteella useita syitä.

ICT-palvelujen merkitys on poliisin työssä palveluiden ja toimintojen sähköistymisen myötä kasvanut merkittävästi. Samalla niihin liittyvät menot lähes kaksinkertaistuivat vuoden 2010 yhteensä 45 miljoonasta eurosta viime vuoden 89 miljoonaan euroon. Kuluista yli kaksi kolmasosaa on palvelunostoja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta.

Rahaa uppoaa huonokuntoisiin poliisilaitoksiin ja korkeisiin vuokriin

Raportissa on etsitty syitä tilakustannusten suureen kasvuun.

Poliisin toimitiloista merkittävä osa sijaitsee väestökeskuksissa keskeisillä paikoilla, joiden vuokrataso on keskimääräistä korkeampi. Vertailun vuoksi puolustusvoimien, tullin ja rajavartiolaitoksen toimitiloista selkeästi suurempi osa sijaitsee edullisimmilla alueilla.

Lisäksi poliisin toimitiloihin kohdistuu merkittäviä investointitarpeita. Poliisihallituksesta saatujen tietojen mukaan kahdessatoista poliisin toimitiloissa on sisäilmaongelmia. Väistötiloihin on jouduttu siirtymään neljässä kohteessa.

Kustannuksia lisäävät myös uudistuvat säädökset. Esimerkiksi tiukentuvat turvamääräykset aiheuttavat uusia investointitarpeita. Raportista esimerkiksi selviää, että Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on vaatinut poliisilta pidätystilojen ikkunoiden suurentamista, mikä maksaisi 1,5 miljoonaa euroa.

Osa poliisin toimitiloista on huonossa jamassa. Oulun poliisin vanhoissa toimitiloissa sairastui kymmeniä työntekijöitä vuosina 2016–2017.

Neljä ehdotusta tehokkaampaan rahankäyttöön

Selvitystyöryhmä on laatinut neljä ehdotusta, joiden se katsoo tuovan apua poliisin määrärahojen käytön tasapainottamiseen. Ensimmäinen niistä on rahoituksen "nelijako".

– Verrattuna nykyiseen järjestelmään, jossa rahoitukseen tulevat korvamerkinnät ovat perusteita poliisin toimintamenomomenttia mitoitettaessa, käyttösuunnitelmamalli sitoisi menot tiukemmin lainsäätäjän tarkoittamiin käyttötarkoituksiin. Läpinäkyvyys kasvaisi, koska esimerkiksi poliisimäärän kasvattamiseen myönnettyä määrärahaa ei voisi allokoida muihin tarkoituksiin, mutta toisaalta kaikki edellä mainitut neljä poliisin keskeistä menokohdetta tulisi mitoittaa alun perinkin toisiinsa yhteensopivalla tavalla, mikä on koko ehdotuksen keskeinen ajatus.

Pitkäjänteiseen suunnitteluun lääkkeeksi työryhmä

Selvityksessä kävi ilmi, että eräs keskeisimmistä ongelmista poliisin rahoituksessa on sen lyhytjänteisyys. Tästä syystä eri toimintoja voidaan kehittää vain vuodeksi kerrallaan, tai useissa tapauksissa jopa lyhyemmäksi aikaa.

Hankintojen tekemistä keskitettäisiin

Poliisilaitokset luopuisivat pienistä asemista

Raportin liitteenä on poliisiyksiköiden ehdotuksia poliisitoiminnan kehittämisestä. Ne ovat huomattavasti käytännönläheisempiä verrattuna selvitysryhmän esityksiin.

Poliisilaitokset ehdottavat muun muassa pienistä ja miehittämättömistä poliisiasemista luopumista. Pohjanmaan poliisilaitos huomauttaa, että esimerkiksi Laihialla on poliisiasema, joka on käytännössä vain yhden poliisin virkapaikka. Laihialta on parinkymmenen minuutin ajomatka Vaasaan.