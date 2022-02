Isännöitsijä laski maa- ja kaukolämpötalojen energiakulut: kerrostaloasukas voi säästää jopa kymmeniä euroja kuukaudessa

– Oli vähän pelkoa, että laitteet eivät kestä tai niissä tulee vuosien kuluessa ongelmia, mutta hyvin on mennyt. Pieniä pumppu- ja laitekorjauksia on tehtyä aivan kuten kaukolämpötalossakin.

Molemmissa taloyhtiöissä on 22 asuntoa ja reilut 1300 neliötä. Kaukolämpötalossa on neliöitä 1398 ja maalämpötalossa 1348.

Lämmityskuluissa ero yli 10 000 euroa

– Maalämpötalo on säästänyt kymmenessä vuodessa yli sata tuhatta euroa, Kortelainen muistuttaa.

– Sadassa neliössä ero on 65 euroa, 50 neliössä puolet siitä.

Maalämpöön vaihtamista harkitsee tällä hetkellä moni kaukolämmössä oleva taloyhtiö. Joukossa on sekä kerrostaloja että rivitaloja.

Energiayhtiö tarjoaa hybridimallia

Asiakaskunnan siirtyminen maalämpöön on huomattu myös mikkeliläisessä kaukolämpöä tuottavassa Etelä-Savon Energiassa. Yhtiö valmistelee parhaillaan uutta tuotetta, jonka avulla kaukolämpöasiakkkaat pysyisivät verkossa.

Karppasen mukaan kaukolämmöstä maalämpöön siirtymisen taustalla on valtakunnallinen ilmiö, joka on saanut vauhtia kaukolämmön reiluista hinnankorotuksista. ESE nosti kaukolämmön hintaa vuoden alussa yhdeksällä prosentilla, mutta paljon korkeampiakin korotuksia on eri puolella Suomea.