Perheiden äkkiryntäys yllätti Nurmijärven – päiväkoti saattaa sijaita yli 20 kilometrin päässä

Nurmijärvellä on poikkeuksellisen tiukka tilanne varhaiskasvatuksen hoitopaikoissa.

– Paikkakunnalle on muuttanut paljon perheitä, joissa on runsaasti alle kolmivuotiaita. Sen ikäinen vie noin kaksi paikkaa suhteessa vanhempiin lapsiin, kertoo sivistysjohtaja Tiina Hirvonen .

– Rajamäellä hakuun tulleet tontit menivät kaupaksi yhdellä kertaa, kun aikaisemmin tahti on ollut hitaampaa. Sinne on tullut uusia lapsiperheitä, mikä on kunnan kannalta tosi positiivinen asia, mutta se toi meille haasteita varhaiskasvatuksen puolelle ja paikkojen saamiseen läheltä kotoa.