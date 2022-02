"Vaalitappio on vaalitappio vaikka vegaanivoissa paistaisi” – kysyimme PS:n ja vihreiden piirijohtajilta, miten he kääntäisivät puolueensa kurssin

Vihreillä ja perussuomalaisilla on kannatuksen heikentymisen takia edessään itsetutkiskelun paikka.

Vihreiden ja perussuomalaisten kannatus on ollut laskussa aluevaaleissa ja gallupeissa. Ylen A-studio kysyi puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajilta, miten puolueet aikovat kääntää kurssiaan.

Piirijohtajilta kysyttiin, pitäisikö puolueiden johdossa tehdä muutoksia seuraavissa puoluekokouksissa, mitkä asiat ovat heikentäneet puolueiden kannatusta, miten puolueiden politiikan painopistealueita pitäisi muuttaa ja onko sukupuolijakauma puolueelle ongelma.

Sähköpostikyselyyn vastasivat vihreiden kaikki 12 piirijärjestöä ja perussuomalaisten 16 piirijärjestön puheenjohtajasta yhdeksän.

Vihreät tyytyväisiä puoluejohtoon

Vihreät valmistautuu toukokuussa Joensuussa pidettävään puoluekokoukseen.

Heikentyneestä kannatuksesta ja aluevaalien huonosta tuloksesta huolimatta piirijärjestöjen puheenjohtajat eivät näe tarpeelliseksi keskustella puolueen puheenjohtajan tai muun johdon vaihtamisesta. Kesken kauden ei piirijärjestöjen mukaan puheenjohtajaa vaihdeta, sillä puolueen sääntöjen mukaan henkilövalinnat tehdään joka toinen vuosi.

– Vaalitappio on vaalitappio, vaikka vegaani-voissa paistaisi, eivätkä henkilövaihdokset muuta mitään. Valitut henkilöt ovat mielestäni tehneet ok hommaa, eikä vaalitappiota tule heidän niskaansa sysätä, pohtii Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Simo Räty A-studion kyselyssä.

Vihreitä vuodesta 2019 johtanut Maria Ohisalo valittiin viime syksynä kahden vuoden jatkokaudelle. Samalla puolue sai varapuheenjohtajiksi Atte Harjanteen, Iiris Suomelan ja Hanna Holopaisen.

Vihreiden muista piirijärjestöistä poiketen Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Minna Hölttä pitää aiheellisena keskustella laajasti puolueen johdon jäsenistä sekä heidän jatkokaudestaan.

– En näe mahdottomana tehdä myös tarvittaessa henkilöstövaihdoksia. Mielestäni nykyinen puoluejohto on tehnyt hyvää työtä, mutta on aika selkeää, että kaksien hävittyjen vaalien jälkeen on meidän profiiliamme ja viestiämme kirkastettava, Hölttä vastaa.

Epäonnistunut viestintä syönyt vihreiden kannatusta

Vihreillä on kannatuksen heikentymisen takia edessään itsetutkiskelun paikka.

Puolueen piirijärjestöjen mielestä yksi keskeisistä syistä kannatuslukujen laskuun on se, että vihreät ovat epäonnistuneet tuomaan esiin vaalikauden onnistumisia ja tavoitteita nykyisille sekä uusille kannattajille.

Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Outi Lindqvistin mielestä vihreiden saavutukset hallituksessa ovat jääneet piiloon, kun julkisuudessa on nostettu enemmänkin esille vihreiden ja keskustan välisiä vääntöjä.

– Vihreät eivät näyttäydy talousosaajina, vaikka osaamista ja tietoa löytyy laajasti. Keskusteluissa keskitytään vanhaan oikeisto–vasemmisto -jakoon, vaikka talousajattelussa pitäisi mennä jo siitä eteenpäin. Vihreitä ei edelleenkään nähdä vakavasti otettavana puolueena kaikkialla Suomessa, vaikka asiaosaamista todellisuudessa löytyy kaikilla politiikan sektoreilla, Lindqvist arvioi.

Maakuntien vihreitä harmittaa, että ympäristöasiat ovat jääneet puolueen julkikuvassa taka-alalle. Ydinvoimaan ja kannabikseen liittynyt keskustelu on ainakin Kaakkois-Suomen ja Lapin piirien mielestä vaikuttanut puolueen kannatukseen.

Hallitustyöskentely, esimerkiksi kulttuurialaa koskettaneet ikävät koronapäätökset, ovat usean piirijärjestön mukaan syöneet vihreiden kannatusta.

Vihreiden lähtöasetelma aluevaaleihin oli hankala, kun puolueen vahvalla kannatusalueella Helsingissä ei äänestetty. Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja Outi Huusko arvelee, että aluevaaleissa vihreillä saattoi olla vaikeuksia esittäytyä sote-osaajana, vaikka soten tärkeimmät tavoitteet ovatkin hyvin linjassa vihreiden tavoitteiden ja politiikan kanssa.

Enemmän huomiota arjen asioihin vihreällä kulmalla

Vihreät aikovat Joensuun puoluekokouksessa uudistaa poliittisen ohjelmansa. Perinteisiä vihreiden teemoja kuten luontoa, ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta sekä tasa-arvoa ja koulutusta piirijärjestöt nostavat edelleen keskeiseen rooliin.

Pirkanmaalla toivotaan huomiota aluepolitiikkaan ja maatalouteen eli teemoihin, jotka koskettavat kansalaisten arkea. Hämeen vihreille on myös tärkeää, että arjen asioista puhutaan enemmän ja isojen asioiden kuten ilmastonmuutoksen torjunnan myönteiset vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ymmärretään.

Savo-Karjalan piirijärjestö korostaisi ja terävöittäisi puolueen toiminnassa vihreää siirtymää entisestään. Piiri pitää tärkeänä edistää perustuloa, joka on sen mielestä tärkeä työkalu tulevaisuudessa työelämän muuttuessa entistä sirpaleisemmaksi.

Vaasanseudun Vihreiden puheenjohtaja Lotta Alhonnoro korostaa, että vihreiden toiminta nojaa tutkittuun tietoon ja puolue kuuntelee asiantuntijoita.

– Meidän ei pidä lähteä juoksemaan liikaa mielipidemittausten perässä, vaan on tehtävä politiikkaa niiden asioiden puolesta joihin uskomme, tutkittuun tietoon pohjaten. Paras argumentti ja fakta voittakoon, Alhonnoro sanoo.

Vihreiden Lapin piirin puheenjohtaja Tiina Huila näkisi pohjoisen ulottuvuuden yhtenä puolueen painopisteenä. Harvaan asutulla alueella esimerkiksi liikkuminen edellyttää omaa autoa. Ajankohtaisia pohjoisen asioita ovat myös suuret ympäristöön vaikuttavat kaivoshankkeet.

Kunnallisiin luottamustoimiin lisää miehiä

Vihreissä kannattajien ja luottamushenkilöiden naisvaltaisuutta ei pidetä ongelmana. Piirijohtajat korostavat, että luottamushenkilöt valitaan demokraattisesti, äänestäjien päätöksellä. Enemmän puolueessa on haasteena äänestäjäkunnan laajentaminen.

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Pekka Heikkilä sanoo, että jokainen vihreiden jäsen ja kannattaja on yhtä tärkeä iästä, sukupuolesta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Vaasanseudun Vihreät ovat iloisia, että naiset ja nuoret pääsevät esiin vihreissä. Toimintaan halutaan mukaan lisää miehiä ja aivan kaikenlaisia ihmisiä, jotka jakavat kestävyyden, koulutuksen, ja ihmisarvon pohjana, jolle rakentaa.

– Kannattajat valitsevat itse puolueensa ja kannattamansa puolueiden edustajat niin suosikeikseen kuin edustajikseenkin, joten sukupuolijakauma on sellainen kuin äänestäjät sen haluavat. Missään vaiheessa en ole puolueen sisällä kokenut mitään karsintaa tai suosimista kunnallisella, maakunnallisella tai valtakunnallisellakaan tasolla sukupuolen tai minkään muunkaan ulkoisen ominaisuuden perusteella, vastaa Satakunnan piirin puheenjohtaja Jarkko Santala.

Helsingin Vihreissä aktiivijäseniä on kaikista sukupuolista. Piirihallituksessa on reilu miesenemmistö.

– Mielestäni sukupuolella ei ole niin suurta väliä, tärkeämpiä ovat henkilön muut ominaisuudet. Tietysti iloitsen siitä, että naiset menestyvät, mutta meidän tulee löytää keinoja saada myös muille ehdokkaillemme vaalimenestystä, pohtii puheenjohtaja Outi Lindqvist.

Keski-Suomen piiri näkee tärkeänä, että eduskuntavaaleissa puolue onnistuu monipuolistamaan omaa kuvaansa. Esimerkiksi kunnallisia luottamuspaikkoja jaettaessa sukupuolijakauma on ajoittain aiheuttanut haasteita, kun vihreillä ei ole ollut tarjota paikoille tarpeeksi miehiä. Korjausliikkeiden tekeminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii jatkuvaa erilaisten toimijoiden nostamista, piiri muistuttaa.

Perussuomalaiset tyytyväisiä puoluejohtoon

A-studion kyselyyn vastanneiden perussuomalaisten vastauksista huokui vankka tuki puolueelle heikkenevistä kannatusluvuista ja aluevaalien heikosta menestyksestä huolimatta.

Kukaan perussuomalaisten piirijohtajista ei esimerkiksi nähnyt tarvetta puolueen johdon vaihtamiselle seuraavassa puoluekokouksessa, joka pidetään ensi vuonna.

– Heikko vaalimenestys nyt ei johtunut johdosta vaan vaalien aiheesta, joka ei innosta miesvaltaista kannattajakuntaamme uurnille, kiteytti Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mikko Kangasoja.

Perussuomalaiset valitsi Seinäjoen puoluekokouksessa viime elokuussa uudeksi puheenjohtajaksi Riikka Purran. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Mielipidemittaukset eivät piirejä hetkauta

Osa perussuomalaisten piirijärjestöistä ei ole lainkaan huolissaan puolueen kannatuksen laskusta. Kannatuksen ei välttämättä edes koettu laskeneen.

– En usko, että PS kannatus on pudonnut mihinkään. Aluevaalit ei vaan saanut meidän kannattajia liikkeelle ja viimeisin mittaus on vain yksi mittaus ei kerro todellista kannatusta, arveli Kainuun piirin puheenjohtaja Marko Mustonen.

Satakunnan piirin puheenjohtaja Arto Perttula puolestaan tunnusti, että puolueen aluevaalikampanja epäonnistui. Hän arveli sen olevan suurin syy nyt tapahtuneeseen kannatuksen notkahtamiseen.

Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Mika Purnonen arveli, että heikko vaalitulos johtui osaltaan siitä, että perussuomalaisten kannattajat eivät kannattaneet koko alueuudistusta.

Keski-Suomen piirin puheenjohtajan Janne Luoma-ahon mielestä media ja muut puolueet eivät suostu keskustelemaan perussuomalaisten esille nostamista aiheista. Hänen mielestään usein keskustelut käännetään pois aiheesta.

Politiikkaan toivotaan uusia ulottuvuuksia

A-studio kysyi perussuomalaisten piirijohtajilta myös, millä tavoin perussuomalaisten pitäisi muuttaa politiikkansa painopistealueita ensi kesän puolueneuvoston kokouksessa.

Suurin osa piirijohtajista oli sitä mieltä, että puolueen politiikan painopisteet ovat juuri oikeat tällä hetkellä ja eduskuntavaaleissa ne tulevat olemaan tärkeitä teemoja.

– Energian hinta, liikkumisen kalleus sekä Suomen ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden asiat nousevat kevään aikana ja kuluvana vuonna varmasti esille, arveli Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Janne Luoma-aho.

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mikko Kangasoja oli sitä mieltä, että puolueen olisi puolustettava oikeusvaltiota pontevammin.

– Se on kansakunnan yksi kivijalka ja rakoilee monesta nurkasta: venyvät ja kalliit oikeusprosessit, perustuslakivaliokunnan aseman romahdus ja politisoituminen sekä koronarajoitusten laillisuuskysymykset täytyy ratkaista vapaata demokratiaa kunnioittaen, Kangasosa perusteli.

Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Ahti Moilasen mielestä perussuomalaisten politiikan pääaiheet on nostettava seuraavalle tasolle talouspolitiikka edellä. Pääaiheiksi hän listasi yhteiskunnan, yritysten ja kotitalouksien velkaantumisen, työttömyyden hoitamisen ja maahanmuuttopolitiikan.

Pohjois-Savon piirin puheenjohtajan Ari Kaunisahon mukaan perussuomalaisten politiikkaan on tuotava uusia ulottuvuuksia sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuspolitiikkaan sekä päivitettävä talouspoliittista ajattelua. Hänen mielestään aluevaalien tuloksesta on myös otettava opiksi ja painotettava enemmän ohuemmaksi jäänyttä sosiaali- ja terveyspoliitiikkaa.

– Kokonaisuudessa on kysymys varsin merkittävästä profiilinkorotuksesta, Kaunisaho arveli vastauksessaan.

Hämeen piirijohtajan Antti Salmisen talouspoliitiikassa pitäisi tehdä selkeä pesäero ”kokoomuksen oligarkki-oikeistolaisuuteen”. Hän kaipasi puolueelta myös selkeätä Nato-kantaa.

– Niin kivuliasta kuin se onkin, niin ennemmin tai myöhemmin on uskallettava laatia ja viestiä NATO-kanta joka ei anna tulkinnanvaraa. Tällä on hintansa, mutta se on myös jäsenistöä ja kannattajia kohtaan oikein, Salminen kirjoitti.

Naisten puutetta ei pidetä ongelmana

Kukaan vastanneista perussuomalaisista piirijohtajista ei pitänyt puolueen kannattajien ja luottamushenkilöiden sukupuolijakaumaa ongelmana. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan piirien puheenjohtajat kuitenkin totesivat, että puolueen kannatuspohja laajenisi, jos perussuomalaiset onnistuisi lisäämään naisten osuutta.

Pohjois-Savon Ari Kaunisaho huomautti, että aluevaalitulosta tutkittaessa perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä Pohjois-Savossa on itse asiassa voimakkaan naisvoittoinen.

– Perussuomalaisille toimijoiden sukupuoli on ja on jatkossakin oltava toissijainen asia. Ei meillä ole puolueen tai täällä Hämeen piirin johdossa puolet naisia sukupuolensa takia, vaan siksi että he osaavat ja pystyvät, vastasi Hämeen piirin puheenjohtaja Antti Salminen.

Näin kysely tehtiin: Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille vihreiden ja perussuomalaisten piirien puheenjohtajille. Vihreistä piirijohtajista kyselyyn vastasi 12/12 ja perussuomalaisista 9/16. Piirien puheenjohtajilta kysyttiin seuraavaa: Pitäisikö puolueen johdossa tehdä vaihdoksia seuraavassa puoluekokouksessa?

Mainitse otsikon omaisesti (yhdestä kolmeen) asiaa/asioita, jotka ovat heikentäneet puolueen kannatusta?

Vihreät/Perussuomalaiset käy läpi poliittisia ohjelmiaan ensi kesänä: millä tavoin puolueen pitäisi muuttaa politiikkansa painopistealueita? Mainitse otsikon omaisesti yhdestä kolmeen asiaa.

Mitä ajattelet puolueen kannattajien ja luottamushenkilöiden sukupuolijakaumasta tällä hetkellä: onko se ongelma vihreille/perussuomalaisille?

