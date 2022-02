Rokottamattomia hoitajia jouduttu kutsumaan jo takaisin töihin – rokotettuja ei ollutkaan tarpeeksi

Pahin tilanne on Eksotessa ollut toimintakyky- ja hoivapalvelujen vastuualueella. Viikon kuluessa töiden järjestely on osoittautunut hankalaksi.

– Vastuualueella on jouduttu joissakin yksiköissä erityisestä syystä pitämään rokottamattomia hoitajia työssä, koska henkilöstöpula on niin suuri. Mutta on myös yksiköitä, joissa rokottamattomat eivät jatka töissä. Tarkkoja lukumääriä en pysty sanomaan, kertoo Eksoten toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja Anu Koivumäki.