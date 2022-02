Hanne Kettunen on synnyttänyt vatsataudissa, nyt riskinä on sairastua koronaan – tauti tuli perheeseen juuri ennen laskettua aikaa

Raskaana olevat kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Neljättä lastaan odottava Kettunen ei kuitenkaan ole kovin huolissaan mahdollisesta sairastumisesta oman terveytensä kannalta, sillä hän on ottanut kolme koronarokotetta.

Sairastuneella lapsella oli useamman päivän ollut hyvin lieviä oireita. Kettunen kuitenkin arvelee, että hän on jo silloin ollut tartuttava, eikä lapsesta eristäytymisestä olisi tässä vaiheessa enää vaikutusta. Pahimmassa yskässä lapsi käytti kotona maskia.

Hanne Kettunen on luottavainen, että synnytyksestä selvitään tavalla tai toisella. Täysin varmaa ei tietenkään ole että hän koronaan sairastuu, vaikka tauti omassa perheessä jyllääkin (siirryt toiseen palveluun) .

– Olen synnyttänyt yhden lapsen vatsataudissa, joten kyllä sitä koronassakin synnyttää, jos on pakko. Aika levollisin mielin olen, hän toteaa.

Koronapositiiviset synnyttäjät HUSissa arkipäivää

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Aydin Tekay kertoo, että koronaa sairastavien äitien synnytysten hoito on HUSissa jo arkipäivää.

– On aika tavallista, että synnyttävällä äidillä on korona. Tautitilanne on sama kuin muunkin väestön keskuudessa, Tekay sanoo.