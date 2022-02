Rikkaiden presidentti vai rohkea uudistaja? Putinin kanssa neuvotellut Emmanuel Macron on Ranskan presidentinvaalien suuri suosikki

Kampanjointi Pariisin kaduilla on jo täydessä vauhdissa, vaikka istuva presidentti Emmanuel Macron ei ole vielä edes asettunut virallisesti ehdolle toiselle kaudelle. Epävirallisella vaalikampanjalla on kuitenkin jo slogan, avec vous eli teidän kanssanne, ja Brahimin hymy on herkässä.