Mika Niikko eroaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä Ukraina-tviitin vuoksi

Niikko kirjoitti Twitterissä, että Ranskan presidentin pitäisi sanoa suoraan, että Ukraina ei liity Natoon. Kommentti herätti tyrmistyneitä reaktioita, sillä se on ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjan kanssa.

– Myönnän avoimesti, että tänä aamuna julkaisemani twiitti oli huolimattomasti muotoiltu. On itsestään selvää, että puolustan Ukrainan suvereniteettia ja Suomen ulkopoliittista linjaa. Jokaisella maalla on itsenäinen oikeus päättää, hakeeko Nato-jäsenyyttä vai ei. Pohjimmainen huoleni on, onnistutaanko täysimittainen sota välttämään diplomatialla, Niikko ilmoittaa tiedotteessaan.