"Emme voi antaa lasten ja nuorten maksaa kovinta hintaa pandemiasta" – opetusministeri esittää miljoonia euroja lisää koronan jälkien korjaamiseen

Koronaviruksen pikatestejä aletaan jakaa tällä viikolla kouluissa, vaikka epidemiatilanne parantuu koko ajan. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan koronatestien jakaminen kouluissa on kuitenkin edelleen perusteltua.

– Kun kotitestejä yleisesti suositellaan käytettäväksi oireisille, on minusta perusteltua, että maksuttomia testejä on myös saatavilla. Esimerkiksi monilapsisille perheille useiden testien hankkiminen itse olisi merkittävä taloudellinen taakka, sanoo Andersson Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

– Kotitesteillä on koululaisille samanlailla merkitystä kuin muillekin kansalaisille. Sillä voidaan varmistaa taudinkuva, jos on oireita. Me suosittelemme kotitestin käyttöä vain oireisille, sanoo ylilääkäri Emmi Sarvikivi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta samassa tilaisuudessa.