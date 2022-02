Saunajärven kohutut susiluvat johtivat jopa tappouhkauksiin – Kuhmo haluaa rauhan petokeskustelun ympärille

Yle on nähnyt kyseisiä viestejä useilta metsästäjiltä, niissä oleva kielenkäyttö on erittäin aggressiivista. Uhkausten takana on sama nainen. Oulun poliisista kerrotaan, että rikosilmoituksia edellämainituista uhkauksista on tehty neljä kappaletta.