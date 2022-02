Ruotsi poistaa koronarajoitukset, ja se lisää eriarvoisuuden tunnetta rajan asukkaissa – länsirajalla ollaan jo väsyneitä tarkastuksiin

Ruotsin hallitus kertoi viime viikolla , että koronarajoituksista luovutaan hyvän rokotekattavuuden ansiosta. Myös työnantajia on kehotettu valmistelemaan paluuta lähitöihin.

Vaikka sisärajavalvonta loppui Suomen osalta jo kuun vaihteessa, Lapissa rajavartioita on vielä Torniossa , missä valtakunnan rajan ylitse E4-tietä pitkin tulevat ihmiset pysäytetään ja rajavartijat pyytävät heitä esittämään lain vaatiman covid-19-tautiin liittyvän todistuksen saadusta rokotussarjasta, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testistä.

Ilman todistusta ylitse tulevan on käytävä pakollisessa testissä heti rajalla tai viimeistään vuorokauden sisällä maahantulosta sekä toisessa testissä 3–5 päivän kuluttua.

Rajatarkastuksiin on jo väsytty ja arki on ajautunut erilleen

Ymmärrys valvontaa kohtaan on vähentynyt, ja moni on väsynyt yhä jatkuviin tarkastuksiin. Tyytymättömyys kasvaa, kun Ruotsi poistaa rajoitukset, mutta rajavalvojat ovat yhä paikalla Torniossa. Näin arvioivat Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja Tuula Ajanki ja raja-asukas Helena Olsson-Keisu .

– Kun väestöstä on rokotettu niin iso osa, ja tiedetään, että tämä [virusmuunnos] on lievempi, niin nyt näkyy väsymystä. Ihmiset eivät enää oikein jaksa ymmärtää, mikä merkitys on rajavalvonnalla, Tuula Ajanki sanoo.