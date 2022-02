Halla-ahosta tulossa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja – Riikka Purra: "Hän on erinomainen kandidaatti tähän tehtävään"

– Virallisen päätöksen toki tekee torstaina kokoontuva ryhmäkokous, mutta kyllä, Jussi Halla-ahosta on keskusteltu puheenjohtajistossa ja hän on itsekin ollut asialle myöntyväinen, Purra sanoi.

– Hän on erinomainen kandidaatti tähän tehtävään. Hän on puolueen entinen puheenjohtaja, hänellä on valiokunnan johtamiskokemusta ja hän on istunut Euroopan parlamentissa. Mielestäni näissä edellisissä tehtävissään hän ei ole riittävästi päässyt näyttämään osaamistaan myös kansainvälisen politiikan arvioissa, Purra sanoi.