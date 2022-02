Etänä tehdyn tietotyön kuormittavuus huolestuttaa tutkijoita, vasta aika näyttää mitä se tekee aivoille

Tämän päivän tietotyö on usein hyvin vaativaa ja aivoja kuormittavaa. Työtehtävät ovat monimutkaistuneet ja työhön liittyy paljon uuden oppimista, muistettavaa, keskeytyksiä ja ongelmanratkaisua.

Jyväskyläläiselle Paavo Timoselle tämä on tuttua, hän on yksi terveydenhuollon laitteita kehittävän startup-firman perustajista ja sen toimitusjohtaja.

– Työ on välillä hyvinkin stressaavaa. Meillä on paljon uusia asioita meneillään, kun olemme saneet juuri tuotekehityksen valmiiksi ja haemme rahoitusta markkinoille menoon. Ihan hirveästi ei pääse mukavuusalueella pyörimään, sanoo Timonen.

Timosella on aiemmasta työstään nanoteknologia-alalta kokemusta uupumuksesta. Hän tarkkailee ylikuormituksen signaaleja nykyisin tarkasti.

Etätyö kuormittaa aivoja

Etänä tehtävä työ on vähentänyt sosiaalisia kontakteja mutta lisännyt viestejä ja videopalavereita. Samalla tietotyön kuormitus aivoille on kasvanut entisestään.

– Etätyöpäivät ovat tiiviitä ja niissä on siirryttävä nopeasti asiasta toiseen. Pausseja ja siirtymistä paikasta toiseen on vähän eli myös arkiliikuntaa jää vähiin. Tämä kaikki on haitaksi aivoille, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes Helsingin yliopistosta.