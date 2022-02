Elokuussa käyttöön vihityllä Tampereen ratikalla on tehty nyt yli viisi miljoonaa matkaa

Puoli vuotta liikennöineen Tampereen ratikan kyytiin on nyt noustu yli viisi miljoonaa kertaa. Tampereen joukkoliikenteen käyttäjien määrissä on ollut vuoden takaisen verrattuna kasvua noin 29 prosenttia.

Matkustajaennätys marraskuussa

Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviön mukaan liikennöinti on sujunut hyvin. Ratikan luotettavuusprosentti on kuluneiden kuukausien ajalta ollut 99,71. Liikennöinnin aikana on ajettu 90 554 lähtöä, joista lähtöjä on peruttu 270.