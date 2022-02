Alkuvuonna 163 reserviläistä kertoi haluavansa siirtyä siviilipalvelukseen, ja syy on ilmeinen – Kristian Rosmalm, 21, valitsi sivarin alun perinkin

Vantaan Tikkurilan terveysasemalla Daniel De Martino , 20, on esittänyt tuhansia kertoja saman kysymyksen.

– On ollut todella hektistä. Jokainen päivä on ollut erilainen, kuvaa itsekin Vantaalla asuva Rosmalm siviilipalvelustaan.

Tikkurilan terveysasema palvelee yli 60 000:ta asukasta. Vastaanotosta moni iäkkäämpi vantaalainen on käynyt hakemassa koronatodistuksen. Niitä ovat tulostaneet Daniel De Martino ja Kristian Rosmalm.

Siviilipalveluskeskuksen johtajan Mikko Reijosen mukaan pandemia-aika on osoittanut, että palveluspaikat ovat osanneet hyödyntää siviilipalvelusvelvollisten osaamista ja siirtää velvollisten työpanosta sinne, missä on ollut suurin tarve.

– Vähän ihmetyttää, miten ihmiset ovat niin kärsimättömiä. Me olemme kaikki tässä samassa tilanteessa. Kaikkien pitää nyt vain kestää. Kyllä se tästä menee ohi, sanoo De Martino.

Osastonhoitaja: Sivarit ovat olleet korvaamaton apu poikkeusaikana

Tikkurilan terveysaseman osastonhoitaja Päivi Lindqvist kertoo, että sivarit ovat olleet korvaamaton apu poikkeusaikana. Heitä on käytetty nyt poikkeuksellisesti työvoimana.

– Heitä on voitu käyttää aulavahteina, ettei tänne ole tullut hengitysoireista kärsiviä potilaita. Se on puolestaan auttanut hoitajia ja lääkäreitä pysymään terveenä, Lindqvist sanoo.

Terveyskeskuksen henkilökuntaa on tarvittu avuksi taudinjäljitykseen ja rokottamiseen, joten sivarit ovat olleet tärkeä apu keskuksen arjessa.

Takana on erikoinen vuosi, toteaa Tikkurilan terveysaseman osastonhoitaja Päivi Lindqvist. Hän kertoo, että siivilipalveluksen suorittajia on ollut terveyskeskuksessa usean vuoden ajan.

Koronakriisin takia puolustusministeriö on ehdottanut , että siviilipalvelusta suorittavia pitäisi pystyä käyttämään virka-apuna.

He ovat toimineet muun muassa kotipalvelun ruuan jakelijoina ja apuna kuntien rokotusten organisoinnissa, vaikkapa järjestyksenvalvojina tai liikenteenohjaajina.

Reservistä siviilipalvelukseen on siirrytty aiempaa enemmän

Varuskunnissa on ollut alkuvuonna tuhansia koronatartuntoja, mikä on vaikeuttanut alokkaiden koulutusta. Moni on turhautunut. Ongelmista huolimatta alkuvuonna ei ole tullut aiempaa enempää hakemuksia siirtyä asepalveluksesta sivariksi.