Italiassa espresso kiskaistaan nopeasti pystybaarissa – nyt nuoret yrittäjät haluavat edistää hitaampaa kahvilakulttuuria

Olmedon ja Palazzin pikkuruisessa kahvilassa Rooman Pigneton kaupunginosassa tunnelma on hitaampi. Osa asiakkaista juo kahvia seisaaltaan tiskillä, osa taas istuu pöydissä. He juovat kuka mitäkin kahvia. Vaihtoehtoja on kokonainen lista, ja kupillinen maksaa yhdestä kuuteen euroa.