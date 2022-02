Kiina investoi Afrikkaan yli kaksi kertaa enemmän kuin muut maat yhteensä

Kiinalaiset investointipankit ovat sijoittaneet Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan vuosina 2007–2020 kaikkiaan 23 miljardia dollaria, eli 20,25 miljardia euroa. Asiasta kertoo tutkimuslaitos Center for Global Development.

Laitos on tutkinut kaikkiaan 535 infrastruktuurirakentamisen sopimusta.

Kiinalaisosapuolina sopimuksissa olivat ulkomaisia rahoitushankkeita toteuttavat China Exim Bank ja China Development Bank.

Kaikki muut merkittävät rahoittajat ovat saaneet kokoon ainoastaan 9,1 miljardin dollarin eli kahdeksan miljardin euron hankepotin.

Kiinan avokätinen luotonanto on johtanut siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat alkaneet varoitella Afrikan maiden liian nopeasta velkaantumisesta.

Monia kiinalaishankkeita on myös rauennut, kun kohdemaassa on huolestuttu hankkeiden liian vähäisestä läpinäkyvyydestä tai kehnosta työnjäljestä, kertoo kehitysjärjestö International Institute for Sustainable Development (siirryt toiseen palveluun).

Kiinan investoinneissa pääpaino on perinteisesti ollut raaka-aineiden tuotannossa ja jalostuksessa, mutta viime vuosina skaala on laajentunut huomattavasti. Mukana on entistä enemmän tietotekniikkaa, liikennehankkeita, maataloutta ja palveluita.

– Kiinaa kohtaan on paljon arvostelua. Mutta jos läntiset hallitukset haluavat nostaa tuottavuuden ja kestävät investoinnit [Afrikassa] merkitykselliselle tasolle, niiden on otettava mukaan omat kehityspankkinsa ja painostettava kansainväliset kehityspankit priorisoimaan näitä hankkeita, totesi Center for Global Development-laitoksen vanhempi tutkija Nancy Lee.

Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin hallinto aikoo tehostaa kauppasuhteita Afrikkaan. Painopiste on energia-, terveys-, maatalous- ja liikennehankkeissa.

Taiwan ja Somalimaa lähentyvät

Taiwan ja muusta Somaliasta irtautunut Somalimaa tiivistävät kaupallista yhteistyötään. Somalimaa, joka on Somalian pohjoisin kolkka, on julistautunut itsenäiseksi, joskaan se ei ole saanut tälle kansainvälistä tunnustusta.

Somalimaan ulkoministeri Esse Kayd on vierailulla Taipeissa, missä hän on tavannut muun muassa Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin.

Somalimaassa on valtavasti hyödyntämättömiä luonnonvaroja, jotka olisivat melko helposti kaivettavissa esiin, Kayd mainosti. Alueelta löytyy esimerkiksi öljyä, kaasua ja hiiltä.

Taiwan pitää yhteyksiä Somalimaahan paljolti siksi, että Kiina on estänyt sen yhteydenpidon lähes kaikkiin muihin Afrikan maihin. Itsenäisistä Afrikan maista vain aSwatinilla on diplomaattisuhteet Taiwaniin.