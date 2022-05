Se viesti tarkoitti, että tekijä oli ulkomaalaistaustainen – ja että poliisi pimitti tietoa tarkoituksella. Tällaisia tulkintoja levitetään sosiaalisessa mediassa tavanmukaisesti, kun kyse on tutkinnassa olevasta seksuaalirikoksesta.

Maahanmuuttajien rikokset ylikorostuvat somessa

Länsi-Tampereen tapaus on esimerkki siitä, miten rikoksista levitetään sosiaalisessa mediassa värittynyttä tai välillä myös täysin väärää tietoa.

Selvityksen perusteella rikosuutista kommentoidaan ja jaetaan varsinkin Twitterissä moninkertaisesti enemmän, jos rikoksen tekijän oletetaan olevan maahanmuuttajataustainen. On yleisesti tiedossa, että tietyt ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat seksuaalirikoksissa yliedustettuina. Se yliedustus kuitenkin moninkertaistuu sosiaalisen median todellisuudessa.

Selvityksessä nousi esiin maahanmuuttajien tekemää rikollisuutta voimakkaasti esiin tuova verkosto. He eivät ole merkityksettömiä trollitilejä, vaan heitä seuraa joukko kansanedustajia ja muita valtakunnallisesti tunnettuja poliittisia vaikuttajia.

Taustalla uskomus rikoksia peittelevästä "valtamediasta"

"Marko" on yksi suomenkielisen Twitterin aktiivisista maahanmuuttajien rikollisuutta jakavista keskustelijoista. Hänellä on tilillään koko nimi, mutta emme kerro sitä tässä. Marko kieltäytyi esiintymästä "Ylen vedätyksenä" pitämässään jutussa, emmekä tiedä varmasti hänen oikeaa nimeään.

Vielä kymmenen vuotta sitten rikoksesta epäillyn nimen, tuntomerkin ja taustojen julkaisu oli lähes kokonaan perinteisen journalistisen median, poliisin ja oikeuslaitoksen käsissä. Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Tietysti taustalla on Julkisen sanan neuvoston säännöt ja muu diibadaaba, mutta nähdäkseni useimmat läntisetkin yhteiskunnat uutisoivat näistä vapaammin, Marko perustelee toimintaansa viestissä Ylelle.

Tutkija: Ilmiö korostunut erityisesti Twitterissä

Ilmiö ei ole uusi, mutta se on muuttunut. Nimenomaan Twitterin puolella ulkomaalaisvastainen puhe vaikuttaa lisääntyneen, sanoo tutkijatohtori Aleksi Knuutila Jyväskylän yliopistosta.

Lisäksi keskustelijat eivät välttämättä käytä avoimen rasistisia ilmaisuja, koska sellainen voisi johtaa heidän tiliensä sulkemiseen. Tilalle on tullut eräänlainen salakieli. "Ullatus" ja "yksittäistapaus" viittaavat rikosuutisessa epäillyn maahanmuuttajataustaan, samoin termit "moniosaaja" ja "työvoimapulan paikkaaja".

– Se on yksi keino rakentaa yhteisöä, Knuutila sanoo.

Toinen yleinen tapa on rikoksesta epäillyn tai tuomitun nimen julkaisu. Pelkkä ulkomaalaiselta kuulostava nimi vie huomion tekijän etniseen taustaan ilman, että viestissä olisi muuten mitään leimaavaa.

Selvitimme tätä juttua varten myös sen, kuinka usein seksuaalirikoksesta epäillyn tai tuomitun nimi päätyy julki Twitterissä. Ero oli niin suuri, että kyse tuskin on sattumasta.

Poliisi: "Keskustelu ryöpsähti ihan omiin atmosfääreihinsä"

Etsittävän henkilön tuntomerkkien julkaisu on poliisin näkökulmasta vaikea kysymys. Jos kertoo liikaa, se voi vääristää mahdollisten todistajien havaintoja. Henkilön ihonvärikään ei aina ole niin hyvä tuntomerkki kuin ulkopuoliset ajattelevat.

– Se oli harmi. Mutta kun tutkinta on kesken, emme voi oikaista julkisuudessa tiettyjä tietoja, vaikka ne olisivat miten vääriä, Länsipuro sanoo.

Ulkomaalaistaustaiset selkeästi yliedustettuina

Poliittisesti latautuneen rikoskeskustelun taustalla on todellinen yhteiskunnallinen ongelma. Ulkomaalaistaustaiset ovat selkeästi yliedustettuina raiskauksista epäillyissä. Esimerkiksi vuonna 2020 epäillyistä 30,7 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia. Väestössä heidän osuutensa oli tuona vuonna kahdeksan prosenttia. Voit lukea lisää ilmiöstä tästä Ylen vuonna 2021 julkaistusta jutusta .

Ilmiön syitä ei täysin tiedetä, kertoo väitöskirjatutkija Teemu Vauhkonen Helsingin yliopistosta. Yleisesti on tiedossa, että rikollisuuden riskitekijöitä ovat nuoruus ja huono-osaisuus. Ne eivät kuitenkaan selitä ulkomailla syntyneiden suurempaa riskiä saada tuomio seksuaalirikoksesta.

Trolli, jota seuraavat kansanedustajatkin

Tilillä on ihmisen koko nimi, mutta sen nimisestä henkilöstä ei löydy jälkeä mistään Twitterin ulkopuolelta.

On kiusaus pitää tämänkaltaisia tilejä trolleina, joilla ei ole mitään merkitystä julkisessa keskustelussa. Se on kuitenkin harhaluulo.

Ensinnäkin tilien toiminta johtaa siihen, että erityisesti maahanmuuttajien rikoksista kertovat viestit saavat enemmän ja enemmän näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Muillekin käyttäjille syntyy vaikutelma, että ilmiö on suurempi kuin se onkaan.

Puolueittain edustajia on perussuomalaisista, VKK:sta ja kokoomuksesta – mutta yksittäisenä myös SDP:stä ja keskustasta. Alla on kuvattu sellaisia poliittisia henkilöitä, jotka seuraavat useampaa kuin yhtä Ylen selvityksessä olleista tileistä. Kuva perustuu maalis–huhtikuun 2022 tilanteeseen.

Pelkkä seuraaminen ei todista, että tileillä olisi vaikutusta edellä mainittuihin päättäjiin. Esimerkiksi kokoomuksen Pauli Kiuru on ottanut kantaa maahanmuuttajien rikollisuuteen ilmiönä, mutta kiistää jakavansa seuraamiensa tilien maahanmuuttajavastaisia arvoja.

Joidenkin poliitikkojen oma toiminta näyttää kuitenkin siltä, että heillä on yhteinen kieli ja yhteisiä näkemyksiä tilien kanssa. Tästä löytyy esimerkkejä europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren (ps.) avustaja Olli Kotron Twitter-keskusteluista.

Kotro sanoo Ylelle, että hänen mielestään maahanmuuttoa on käsitelty mediassa vuosikausia yksipuolisesta näkökulmasta. Hänen tapansa keskustella aiheesta Twitterissä on eräänlainen vastine tähän.

Kotron mukaan Suomessa on "kriittinen massa, joka on menettänyt uskonsa median puolueettomuuteen".

Mutta entä jos tämän kriittisen massan näkemys onkin vääristynyt sen vuoksi, että he kohtaavat sosiaalisessa mediassa suhteettoman paljon sisältöä nimenomaan maahanmuuton haitoista?

– Siihen en tältä tasolta pysty ottamaan kantaa. Nämä ovat niin herkkiä asioita, että niitä on mahdoton mitata.

Selvitys ei löytänyt näyttöä median kaksoisstandardista

Keskustelupalstojen yleinen väittämä on, että media tietoisesti peittelee maahanmuuttajien rikostapauksia. Se perustuu perinteiseen populistiseen asetelmaan “todellisesta kansasta”, jota vastaan media, virkavalta ja asiantuntijat toimivat.

Äärimmäisessä tapauksessa median on väitetty tarkoituksella manipuloineen rikoksesta tuomitun maahanmuuttajataustaisen kuvaa, jotta hän näyttäisi kuvissa "kantasuomalaiselta".

Nimen julkaisulinja näyttää kuitenkin selvityksen perusteella epäjohdonmukaiselta. Tämä on asia, johon journalistiseen mediaan kriittisesti suhtautuvat mielellään tarttuvat.

Vastaavasti yhdessä tapauksessa maakuntalehti oli julkaissut tuomitun suomalaismiehen nimen, jonka muu mediakenttä oli uhrien suojelemiseen vedoten salannut. Median käytäntöjä nimenjulkaisussa on avattu esimerkiksi täällä (siirryt toiseen palveluun) .

Tutkija: Taustalla pyrkimys muokata mielipiteitä maahanmuuttajista

Monilla Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla on kokemuksia siitä, että heitä nimitellään tai muuten kohdellaan potentiaalisina rikollisina. On mahdotonta tietää, kuinka suuri merkitys sosiaalisen median rikoskeskusteluilla on tämäntyyppiselle rasismille.