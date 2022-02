Poliisi on tyytyväinen rahankäyttöselvitykseen – kädestä suuhun elämisen toivotaan loppuvan: "Tämä on ollut hölmöläisten peiton jatkamista"

– Poliisin nöyrä toivomus on, että budjettia lähdettäisiin suunnittelemaan pitkällä aikajänteellä. Tällainen vuoden tai pahimmassa tapauksessa lyhyemmälläkin periodilla tapahtuva suunnittelu ei ole kestävää, Kolehmainen lausuu.

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne on samaa mieltä.

Rinteen mielestä poliisin nykytilanne on "kuin lähdettäisiin ajamaan Ladalla formuloita".

– Tiedämme jo valmiiksi, etteivät kalusto ja henkilöstö riitä. Silloin on turha sanoa, että teidän pitää keventää hallintoa. Sitten pitäisi olla Red Bullin budjetti ja eri autot.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisin rahoituksen lyhytjänteisyys ja resurssien niukkuus on alkanut näkyä negatiivisesti esimerkiksi rikostutkinnan tuloksissa.

Tilakuluja on maksettu palkkarahoista

SPJL ja Poliisihallitus katsovat raportin sisältävän asioita, joita poliisissa on oma-aloitteisesti aiemmin nostettu esiin. Yksi keskeisimmistä on se, miten henkilöstökulut budjetoidaan. Raportin mukaan poliisin rahoitusta ohjataan nyt lähinnä poliisihenkilöiden lukumäärän perusteella.

Entistä suurempi osuus poliisin määrärahoista menee tiloihin. SPJL:n puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan tilakustannusten vaatimaa rahoitusta on jouduttu ottamaan henkilötyövuosista ja kalustosta.

– Tämä on ollut hölmöläisten peiton jatkamista. Jos poliisista loppuu rahat, niin ensisijainen säästökohde on määräaikaiset virkasuhteet. Rahoitusta on siis tasapainotettu määräaikaisten poliisien määrällä. Tämä osuu aina heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin eli vastavalmistuneisiin, joiden pitäisi päästä koulutuksen syrjään kiinni, Rinne huomauttaa.