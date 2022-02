VKK:n kannattajat ovat laskeneet uudelleen tuhansia äänestyslipukkeita – vaalijohtaja uskoo, että ulkomailta viime vuonna Suomeen tullut ilmiö saa jatkoa

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen puhuu ilmiöstä, joka nosti päätään jo kesän 2021 kuntavaalien aikaan. Siihen asti on ollut äärettömän harvinaista, että tavallinen kansalainen olisi halunnut mennä tarkistamaan ja laskemaan vaalilipukkeet.

– VKK:n aktiivisia äänestyslippujen katselmoijia on ollut erityisen paljon Pirkanmaalla ja Satakunnassa, kertoo Jääskeläinen.

Tuhansia vaalilipukkeita on käyty laskemassa uudelleen esimerkiksi Tampereella, Kangasalla, Nokialla ja Sastamalassa.

Tiaisen mukaan hänen ääniään on tarkistettu myös Seinäjoella ja Alavudella, ja kaikkiaan vaalipäivän äänistä on puuttunut yhteensä seitsemän. Virheen korjaaminen ei kuitenkaan riitä aluevaltuustopaikkaan.

Ilmiö jatkunee myös eduskuntavaaleissa

Äänestyslipukkeiden katselmointiin ei ole määräaikaa, mutta mahdollinen vaalivalitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän sisällä vaalituloksen vahvistamisesta. Aluevaalien tulokset alkavatkin saada näinä päivinä lainvoiman, ellei niistä ole tehty valitusta.

Hän näkee kansalaisten aktiivisuudessa myös hyvää, vaikka arvioikin, että epäilys virheestä on aatteellista "tuontitavaraa". Suomalaisen vaalijärjestelmän yksi vahvuus hänen mukaansa on juuri se, että jos on epäilyjä, niin ei muuta kuin itse todentamaan ja tarkistamaan.