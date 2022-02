29-vuotias Laura Wathén haluaisi lapsen, mutta ei uransa kustannuksella – huoli uranäkymistä saa monen lykkäämään lapsihaaveitaan

– Tuntuu, että on helpompaa kertoa työssä uupumisesta kuin siitä, että on lapsihaaveita ja niiden vaikutus uraan jännittää, sanoo 29-vuotias Laura Wathén .

Wathén on valtiotieteiden kandidaatti, jolla on aina ollut monta rautaa tulessa.

Hänellä on vakityö markkinoinnin konsulttina ja sivutyö Darravapaa-yhteisön perustajana, yrittäjänä ja podcastaajana. Mielessä on myös maisteriopintojen suorittaminen loppuun. Opiskeluaikana Wathén oli aktiivinen järjestötoiminnassa ja toimi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Wathén on aina tiennyt haluavansa uran, mutta viime vuosina hän on alkanut haaveilla kumppaninsa kanssa myös lapsesta.

Pelko urakehityksen tyssäämisestä varjostaa kuitenkin haaveita – siitä huolimatta, että Wathénin nykyisellä työpaikalla ilmapiiri on avoimen lapsimyönteinen.

Lapsitoiveiden tiellä on myös tunne vanhemmuuden ahtaasta mallista ja aktiivisen elämän unohtumisesta. Siksi lopullinen päätös lapsen yrittämisestä tuntuu Wathénista “tolkuttoman vaikealta”.

– Lapsiasiat esitetään julkisuudessa usein jonkinlaisena pysähtyneisyyden tilana, jonka jälkeen kaikki muu elämä jää pois. Ajattelen itsekin niin, vaikka en haluaisi ajatella. Sitä pelkoa on vaikea rationalisoida.

- Olen luonteeltani sellainen, että mietin ja pohdin erilaisia vaihtoehtoja. Tässä asiassa kaikkeen ei voi mitenkään varautua, vaan jossain vaiheessa on vain heittäydyttävä ja katsottava mitä tulee, Wathén sanoo.

Lasten ja uran yhdistäminen pelottaa

Joka viides nuori nainen on huolissaan tulevaisuuden uranäkymistään, ja se vaikuttaa myös päätöksiin lapsista, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus.

Mitä vakaampi taloudellinen tilanne, sitä helpompaa on luottaa siihen, että elämä kantaa.

Kaikkein luottavaisimmin tulevaisuuteen suhtautuivat naiset, joilla oli työsuhde, hyvä taloudellinen tilanne, korkeampi koulutus ja asuinpaikka pääkaupunkiseudulla. He olisivat myös muita todennäköisemmin uskaltaneet jättää työtilaisuuksia väliin perhesyistä.

Suomessa vahva “äidinhoivan ihanne”

– Aikaisemman tutkimustiedon perusteella uraorientoituneet naiset näkevät työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeampana kuin he, joilla on matalammat odotukset uran suhteen. Erityisesti intensiivistä äitiyttä suosivat voivat kokea voimakastakin ristiriitaa kahden heille tärkeän ja vaativan elämänalueen yhteensovittamisessa, Alakärppä sanoo.

Intensiiviseen äitiyteen kiinnittyvät voivat ajatella, että “hyvä äiti” on lapsen kanssa kotona pitkään, kun taas vastakohta on tehdä lapsi “uran ohessa” ja palata töihin nopeastikin.

– Vaikka meillä on vahva jaetun vanhemmuuden ihanne, siinä rinnalla on hyvin voimakas äidinhoivan ihanne, mikä näkyy esimerkiksi perhevapaiden käytössä. Jaetut perhevapaat käyttää 90-prosenttisesti nainen, Alakärppä sanoo.

Se ei kuitenkaan vie vanhemmaksi tulemiseen liittyviä pelkoja pois, vaikka julkisuudessa on yhä enemmän esimerkkejä monimuotoisista perheistä ja lapsiarjen yhdistämisestä vaikkapa ministeritehtäviin.

"Naisen urakehitys voi pysähtyä neuvolaan"

Eläketurvakeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan naisten palkkakehitys on nousu-uralla 30-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen sukupuolten välille repeää palkkaero, jota naiset eivät enää saa kurottua umpeen, vaikka kehitys jatkuukin keskimäärin 35-vuotiaana.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on myös yleisin syy (siirryt toiseen palveluun) ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun. Myös työhönotto- ja palkkasyrjintä korostuvat yhteydenotoissa.

Syrjintäkokemuksia on kerännyt uraorientoituneiden naisten verkosto Mothers in Business (MIB) kyselyssään.

– On tietysti aina henkilöstä kiinni, minkä kokee epäasialliseksi kohteluksi, mutta näitä kokemuksia on edelleen luvattoman paljon. Naisten urakehitys voi pysähtyä neuvolaan, toteaa Mothers in Business -verkoston toiminnanjohtaja Annica Moore.