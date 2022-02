Täysin Suomen oloihin tehty dieselveturi saatiin testiin Tampereelle – tällainen on nappeja myöten kuljettajien kanssa suunniteltu investointi

Tampereella esiteltiin keskiviikkona VR:n ensimmäistä uutta vähäpäästöisempää dieselveturia. Dr-19 vetureita on tilattu Suomeen yhteensä 60 ja ne on valmistettu erityisesti Suomen oloihin.

– On pitkään jo ollut tiedossa, että diesel-kalusto on siinä kunnossa, että varaosia ei tahdo enää löytyä ja veturit ovat enemmän huollossa kuin ajossa, VR Groupin projektipäällikkö Atte Heikkinen sanoo.

Vuonna 2022 Suomeen toimitetaan viisi veturia, jonka jälkeen toimitukset jatkuvat säännöllisesti. Koko 60 veturin sarja on toimitettu maahan vuoden 2026 loppuun mennessä.

VR Groupin projektipäällikkö Atte Heikkinen on ollut mukana veturien hankinnassa, miltei alusta saakka.

VR:llä on olemassa Stadler Valencialle sopimusoptio kaikkiaan 100:aan uuteen veturiin. Yhden veturin hinta on noin 3,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan hankinta maksoi VR:lle noin 200 miljoonaa euroa.

Veturi osaa säädellä voimantarvetta eli samalla päästöjen määrää

Vetureissa on kaksi moottoria. Veturin tekninen diagnostiikka tarkkailee voimantarvetta, jolloin turhaa energiaa ei kulu hukkaan. Tarvittaessa voidaan käyttää vain toista moottoreista.

– Tämä pidentää elinkaarta ja vähentää päästöjä. Vetureissa on nykyaikaisten henkilöautojen tapaan start–stop-toiminto, joka automaattisesti sammuttaa laitteen, jos sitä ei käytetä, VR Groupin dieselvetureiden kalustopäällikkö Jarkko Kulmakorpi sanoo.

Uudet dieselveturit operoivat pääosin tavaraliikenteessä ja niiden vetokyky on tuplasti tehokkaampi kuin vanhoissa vetureissa.

– Uuteen veturiin on toteutettu useita ilmastoystävällisiä ominaisuuksia ja erityisesti sen pienhiukkaspäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhalla dieselkalustollamme, kuvailee VR Groupin liikenne- ja turvallisuusjohtaja Ilkka Heiskanen .

Uutuuttaan hohtavat veturit kuuluvat stage 5 -päästöluokkaan, joka on tällä hetkellä markkinoiden vähäpäästöisin dieselmalli. VR:än edustajien mukaan tilaus ja veturit räätälöitiin tarkasti yhtiön tarpeiden mukaiseksi.

Uudet veturit pystyvät vetämään suurempia kokonaisuuksia

Suomen rataverkosta on sähköistetty vasta hieman yli puolet. Etenkin Pohjois-Suomessa ja ratapihoilla on paljon sähköttömiä alueita. Siellä dieselkäyttöiset veturit tulevat tarpeeseen.

Kehitystyössä oli mukana kuljettajia, työnjohtajia ja työsuojeluvaltuutettuja

Jarkko Kulmakorven mukaan vetureiden hankintojen taustalla on pitkällinen projekti. Ensimmäiset määrittelyt tehtiin jo vuonna 2014. Nyt 89 tonnia painava veturi on Suomessa. Kulmakorvi sanoo, että yhteistyö espanjalaisen tavarantoimittajan kanssa on sujunut hyvin.