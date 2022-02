Alexander Rosenlew vei pakasterasiat pörssiin, jotta niitä saisivat saksalaisetkin – katso, miten kävi ennätysvilkkaan pörssivuoden tulokkaille

Pakasterasioistaan tunnetulla lohjalaisella Orthexilla on kova pyrky kansainvälisten kauppaketjujen kyytiin. Yksi keino avata ovet todella suurille markkinoille oli yllättävä: vanhat kalaverkot.

– On hyvä, että voidaan sijoittaa kasvuun ja jos mietitään suurempia investointeja tai yritysostoja, niin nyt on jonkin verran mahdollisuuksia katsoa asioita laajemmin. Se voi tarkoittaa tehdaslaajennuksia tai se voi liittyä logistiikkaan.

Pörssin ovi kävi ennätystahtiin

Viime vuoden listautujista yli puolet on tuottanut tappiota kun verrataan ensimmäisen kaupankäyntipäivän hintaa viime viikkoon.

– Mielestäni tässä on kyse enemmän yleisestä markkinatilanteesta ja arvostustasojen maltillistumisesta, kuin siitä että liiketoiminta olisi merkittävästi muuttunut listautumisen jälkeen.

Orhexin tehdassalissa Lohjalla henkilöstön määrä on hieman vähentynyt, mutta tuotanto yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Osakesäästäjien Ylelle tekemästä listauksesta käy ilmi, että kuudentoista yrityksen osakekurssi on pudonnut tai jopa romahtanut kun sitä verrataan ensimmäisen pörssipäivän hintaan. Tilanne ei ole yhtä lohduton, jos vertailukohdaksi otetaan listautumishinta eli hinta, jolla osaketta on voinut ostaa listautumisannista ennen kuin kaupankäynti osakkeella on alkanut pörssissä.