Satojen Elokapina-mielenosoittajien "niskoittelua" puidaan käräjillä ensi vuoteen saakka – oikeuksia ruuhkauttavat myös koronarajoitusten uhmaajat

Ruuhkaa on luvassa, sillä käräjät odottavat myös niskuroinnista epäiltyjä kokoontumis- ja rokoterajoitusten vastustajia, polttoaineen hintaa kritisoivia, äärioikeistoon kuuluvia sekä viranomaisten kokoontumismääräyksiä rikkoneita mielenosoittajia.

Syyteharkintaan on siirtynyt noin vuodessa jopa 850 Elokapinan ja muiden mielenosoittajien juttua.

Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi kertoo, että oikeuteen tuleviin suuriin juttumääriin on etukäteen varauduttu. Ensi vaiheessa oikeus saa eteensä 20 jutun erän. Syksyllä saman suuruisia ryppäitä tulee lisää.

Vaikka jutut eivät teknisesti ole vaativia, aika vierähtää ja oikeuden resursseja kuluu, kun syytettyjä on mittava määrä.

– Juttuja on niin paljon, että käsittely kestänee ensi vuoden puolelle. Laajoja juttukokonaisuuksia on toki oikeudessa ollut aikaisemminkin, muun muassa puu- ja asfalttikartellit. Ja yhdessä vaiheessa puitiin yli 7000 asiakirjan kuolettamista koskevaa asiaa.

Aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on usein tehnyt työtä jutuissaan aivan perusoikeuksien ytimessä.

Elokapinaa ja muita mielenosoituksia koskevissa jutuissa haetaan kokoontumisvapauden ja mielenilmausoikeuden rajoja. Osassa jutuissa on estetty liikenteen soljuminen ja toisissa esimerkiksi rikottu pandemian vuoksi määrättyjä kokoontumisrajoituksia.

– Meille on tullut uutena ilmiönä joukkomielenosoitusjutut. Vajaan vuoden aikana niitä on tullut noin 850. Tällaisissa mielenoituksissa on kyse niskottelusta poliisia vastaan, Hämäläinen kuvailee ilmiötä.