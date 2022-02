Puolueet mylläävät rahapelituottoja, ja sen pelätään johtavan kulttuurin miljoonaleikkauksiin – neljä vastausta siihen, mitä muutos voi tarkoittaa

– Se on myönteinen sanoma, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet siihen, ettei kulttuurille tule valtavan isoa leikkausta. Mutta Veikkauksen varat vähenevät merkittävästi ja on ennustettu, että tilanne jää pysyväksi. Valtio on jo tilannetta kompensoinut, mutta tilanne on kinkkinen. Mistä saadaan ne rahat, jos julkisia menoja on jo nyt jouduttu rahoittamaan lainarahalla?