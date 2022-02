Turvetuotantokoneille voi nyt hakea romutuspalkkiota, mutta alaa edustavan Hanna Haavikon mukaan tukitaso on riittämätön: "Tyhjän saa pyytämättäkin"

Turvetuotantokoneiden romutuspalkkoiden haku on käynnistynyt tällä viikolla, ja ensimmäiset hakemukset on jo toimitettu tukea myöntävään Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukseen.

Myöhemmin keväällä hakuun on tulossa myös turvetuotannon luopumistuki.

Molempien tukimuotojen tarkoituksena on helpottaa alan nopeasta alasajosta kärsiviä yrityksiä. Tukien enimmäismäärä hakijaa kohden on 200 000 euroa.

Romutuspalkkio määräytyy koneen iän perusteella

Romutuspalkkioita voi hakea vuoden 2024 loppuun saakka, ja valtio on varannut tarkoitukseen noin 30 miljoonaa euroa.

Romutuspalkkio on herättänyt kiinnostusta, kertoo yksikön päällikkö Olli-Matti Karesvuo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta. Asiasta on tullut runsaasti yhteydenottoja tammikuun lopulla avautuneeseen neuvontapuhelimeen.

Yrittäjät pettyneitä romutuspalkkion tasoon

Suomen Turvetuottajat ry:n mikkeliläinen puheenjohtaja Hanna Haavikko on pettynyt romutustuen tasoon ja sen ehtoihin. Hän muistuttaa, että alan kalusto on kallista ja tuotannossa tarvitaan monenlaisia koneita.

– Kasvu- ja kuiviketurpeen kysyntä on kasvussa, Haavikko sanoo.

Turveala työllistänyt esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa

Suomessa toimii arviolta 400–500 turvealan yritystä. Keski-Suomessa yrityksiä on noin 60 ja ne työllistävät suoraan noin 150 henkilöä. Yritysten välillinen työllistävä vaikutus on kaksinkertainen.

Suomäen kotikunnassa Karstulassa turvesoita on noin 1 750 hehtaaria. Määrä on kolmannes koko maakunnan turvesoista. Ala on ollut kunnassa myös merkittävä työllistäjä.