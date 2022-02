Suomalaisnuorten viisaudenhampaiden puhkeaminen on aikaistunut

Myös muiden maito- ja pysyvien hampaiden puhkeamisesta on tehty tutkimuksia, mutta niiden tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Esimerkiksi Japanissa ja Ranskassa on vertailtu tutkimustuloksia 1950-luvulta 2000-luvun alun tilanteeseen ja todettu aikaisempaa puhkeamista.

Maitohampaiden osalta suomalaisillakin lapsilla on tehty tutkimusta, jossa on havaittu ensimmäisessä vaihduntavaiheessa aikaisempaa puhkeamista. Mielenkiintoista on, että kahdessa tuoreimmassa tutkimuksessa tilanne on päinvastoin. Britanniassa ja Ugandassa on todettu, että 2000-luvulla pysyvät hampaat puhkeavatkin myöhemmin.