Jopa 200 nuorta opiskelee entisessä valtameriristeilijässä vuosittain – Leewi Valtonen: "Borella on kivalla tavalla rennompi meininki kuin koulussa"

TURKU Aamiainen Laivahostel S/S Boressa on päättymässä. Helmikuun alussa liikkeellä on yksittäisiä matkailijoita, mutta kesää kohti vilkastuu.

Matkailualan opiskelija Millariina Uotila on jo valmiina vastaanottotiskin takana. Taivassalosta lähtöisin olevaa nuorta jännittää, sillä keväällä on edessä myös opiskeluvaihto Barcelonassa sijaitsevassa hostellissa. Sen jälkeen hän saapuu kesätöihin Borelle.

– Borella on rennompi meininki kuin koulussa. Tämä on myös pienempi tila. Teemme täällä muun muassa haudehoitoja ja kampauksia, mutta värjäykset tehdään koululla, kertoo Valtonen.

Henkilökunta luo hengen ja tunnelman

Hostellipäällikkö Satu Murtomäki-Eskelinen nauttii silmin nähden työskentelystä nuorten kanssa. Vakituista henkilökuntaa on laivalla 12 henkeä. He ovat luonnollisesti vastuussa ympäri vuorokauden pyörivästä hostellitoiminnasta.

– Henkilökunta tuo tunnelman ja hengen tähän laivaan. Tämä on uniikki museolaiva, mutta henkilökunta tekee tästä Suomen parhaan. Opiskelijat ovat osa meidän henkilökuntaamme. He tulevat tänne työelämäjaksolle tekemään ihan oikeaa työtä, painottaa Murtomäki-Eskelinen.

Korona-aikana asiakkaista on ollut pulaa, mutta opetusta on pystytty antamaan.

– Meillä on ollut aikaa keskittyä ohjaamiseen, ja asiat on pystytty kertomaan perinpohjaisesti. Aina, kun on saatu asiakkaita, opiskelijoille on annettu mahdollisuus palvella heitä. Me opimme heiltä saman verran kuin he meiltä, kertoo Murtomäki-Eskelinen.