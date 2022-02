Kotitestejä jaettiin vantaalaiskoulussa: "Nyt ei saa jäädä laskemaan pyllymäkeä, vaan pitää mennä suoraan kotiin", opettaja ohjeisti

Jokainen 2F-luokan oppilas sai viisi testiä. Osaa oppilaista isot paketit opettajan pöydän vieressä ehtivät jo vähän säikäyttää, sillä pitkää testitikkua on työnnetty moneen pieneenkin nenään viimeisen kahden vuoden aikana.

– Mikä on omikron? huikkasi heti yksi oppilaista väliin.

– Se on koronan viimeisin muunnos, joka on jyllännyt meillä koulussakin. Sulla on Veeti hyviä kysymyksiä, mutta muista viitata ensi kerralla, opettaja vastasi.