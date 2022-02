Suomi on edelläkävijä lapsi- ja nuorisouhrien kuulusteluissa: Lasta saa kuulla vain tehtävään erikoistunut poliisi tai psykologi

Yksikössä siis vain tehtävään koulutetut psykologit ja poliisit kuulevat rikosprosessissa olevia lapsia. Tämä on harvinaista maailman mittakaavassa.

– Käsittääkseni ainoana maana meillä on vaatimus esitutkintalaissa, että nillä poliiseilla tai psykologeilla, jotka lapsia kuulevat rikosprosesseissa, pitää olla siihen erikoistuminen. Ja vaadittu koulutus on hyvin kattava, Korkman jatkaa.

Lasten ja nuorten hyvin toteutettu kuuleminen on tärkeää, sillä lapsiuhreja kuullaan vain esitutkinnan yhteydessä.

– On erittäin tärkeää, että lapseen saa hyvän kontaktin ja haastattelija kykenee tekemään tilanteesta sellaisen, jossa lapsen on hyvä olla. Toinen tärkeä asia on, että haastattelija ei lähde johdattelemaan lasta tai syötä hänelle sanoja.