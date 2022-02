Muslimityttöjen ja -naisten huivikielto kouluissa kuohuttaa Intiassa: Pelkona on väkivaltaisuuksien puhkeaminen

Intian eteläosassa sijaitsevassa Karnatakan osavaltiossa on puhjennut protesteja kouluissa musliminaisille ja -tytöille määrätystä huivikiellosta. Protestien seurauksena osavaltion koulut ja oppilaitokset on suljettu kolmeksi päiväksi.

Jännitteitä on kiristänyt myös se, että jotkut hijab-kieltoa kannattavat hinduoppilaat ovat alkaneet käyttää luokissa hindujen perinteisiä huiveja.

Oppositio pelkää väkivaltaisuuksia

Karnatakan asukkaista noin 12 prosenttia on muslimeja. Osavaltiossa valtaa käyttää pääministeri Narendra Modin hindunationalistinen puolue Bharatiya Janata.

Puolue linjasi aiemmin, että kouluissa on pukeuduttava koulujen määräysten mukaisesti. Osavaltion opetusministeri B. C. Nagesh on tukenut opetusviranomaisia, joiden mielestä sekä muslimi- että hinduhuivit tulee kieltää luokissa.