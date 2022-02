Opiskelijat pelastivat varastoon unohtuneet häämekot ja myyvät niitä nyt vastuullisille morsiamille: "Hullua, että muoti vaihtuu nopeasti"

Viisi liiketalouden opiskelijaa riensi auttamaan jyväskyläläistä pukuvuokraamoa. Kesken urakan syttyi idealamppu: unohdetut asut kannattaa nostaa varastosta myyntiin, sillä vastuullinen kuluttaminen on trendikästä.

Muoti vaihtuu opiskelijoiden mielestä liian nopeaan tahtiin. Pukuvuokraamoiden varastoihin on Suomessa todennäköisesti unohtunut tuhansia hääasuja.

– On aika hullua, että muoti vaihtuu nopeasti ja varastot täyttyvät. On hienoa, että moni morsian on ottanut meihin yhteyttä, kun haluaa paljon vanhempaa asua, mutta sitä ei meinaa löytää mistään, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiasta juuri valmistunut Laura Autio.

Aution mukaan on liiketaloudellisesti ymmärrettävää, että liikkeisiin täytyy ottaa uusia ja suosittuja mekkoja.

– Onneksi vanhemmillekin mekoille löytyy ottajia ja niille annetaan mahdollisuus näyttäytyä aivan uudessa valossa.