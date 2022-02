Tämä työ vaatii rakkautta lajia kohtaan: Helsingistä löytyy nyt yli 100 luistelukenttää ja se on Teemu Suviojan kaltaisten konkarien ansiota

Luistelun ystävillä on Helsingissä tällä hetkellä mukavat oltavat. Eri puolilla kaupunkia on käytössä yhdeksän tekojäätä ja yli sata ulkojäätä eli luonnonjäätä.

Luistelukenttien ylläpito ei ole kuitenkaan yksinkertaista hommaa, varsinkaan nyt, kun lämpötilat heiluvat päivittäin nollan molemmin puolin. Tätä työtä tekee Helsingissä noin 50 ihmistä, ja lisäksi osa kenttien jäädytyksistä on ostettu urakoitsijalta, joka käy tankkiauton kanssa jäädyttämässä joitakin yksittäisiä kenttiä.

– Säät ovat olleet suotuisat. Jäädyttämistä päästiin aloittamaan jo viime vuoden puolella, ja vaikka lunta on tullut paljon, se on tullut muutamina päivinä kerralla.

Teemu Suvioja on työskennellyt liikuntapaikanhoitajana Helsingin kaupungilla pitkään: nyt on menossa 17. talvi tutuissa hommissa.

Kuluvana talvena töitä on riittänyt, sillä parin viime viikon aikana lunta on tullut paljon. Suviojan mukaan traktori on liikkunut käytännössä koko ajan.