Jalkaset tubettavat maatilan elämästä kymmenille tuhansille seuraajille, mutta halusivat tehdä enemmän – perustivat turvakodin eläimille

Kolme hevosta kävelee heinäpaalilta aidan viereen katsomaan, mitä ihmiset puuhaavat pihalla. Juha Jalkanen kantaa hevosille vettä, kuten joka aamu. Anniina Jalkasella on mukana muovikassi, jossa on porkkanoita, tomaatteja ja omenoita - aamupalaherkkuja tilan eläimille.

Tänään ei kuvata sisältöä sosiaaliseen mediaan, mutta tavallisesti se on osa maatilan arkea. Jalkaset hankkivat toimeentulonsa tubettamalla elämästään ja eläimistään.

Suurin osa Jalkasten eläimistä on hankittu tilalle perheen omaksi iloksi. Viimeisen kuukauden aikana sinne on kuitenkin myös pelastettu lopetusuhan alla olleet neljä kania ja hevonen.

Jalkaset perustivat kuukausi sitten eläinsuojelukeskuksen ja sitä pyörittämään oman yhdistyksen. He eivät ole ajatuksineen ainoita: eläinsuojeluyhdistyksiä on perustettu viimeisen viiden vuoden aikana aiempaa selvästi tiuhempaa tahtia.

Aiemmin uusia yhdistyksiä rekisteröitiin harvemmin kuin kerran vuodessa. Viime vuosina yhdistyksiä on syntynyt useita joka vuosi.

Lehmät ja siat kiinnostavat, kanat eivät niinkään

Jalkasten Youtube-tiliä ja heidän muita sosiaalisen median kanaviaan seuraa 40 000 ihmistä. Perhe oli jo pitkään pohtinut, miten someyleisön kautta voisi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. ratkaisuna he keksivät perustaa oman eläinsuojeluyhdistyksen, Tarinoiden Tilan.

Jalkaset maksavat eläinten hoidon tällä hetkellä omasta pussistaan. Rahankeräyslupa yhdistykselle on vireillä.

Some-suosiosta voi olla iso hyöty varainkeruussa. Pisimpään Suomessa maatilaeläimiä vastaanottaneen eläinsuojelukeskus Tuulispään kokemus on, että sosiaalinen media on mullistanut eläinsuojelun keinot saada varoja.

– Jos vertaa eläinsuojeluyhdistysten varainkeruuta 90-luvulla ja tänä päivänä, niin some on räjäyttänyt sen, Tuulispään perustaja Piia Anttonen kertoo.

– Mutta on sattumaa, mitkä videot ja postaukset keräävät suuria yleisöjä. Lehmien, sikojen ja turkiseläinten tarinat ovat suosittuja, mutta kun postaamme kanoista tai kukoista, niitä ei pidetä niin kiinnostavina, Anttonen sanoo.

Eläinsuojelu saa rahaa enemmän kuin ennen

Suomen suurimmassa eläinsuojelujärjestö SEY:ssä on huomattu ihmisten kiinnostus eläinsuojeluun.

– Meillä on näkyvissä mahdollisuus kasvaa, toiminnanjohtaja Kati White sanoo.

White pitää uusien eläinsuojelukeskustelun ja -yhdistysten perustamista myönteisenä ilmiönä, mutta näkee myös huolenaiheita. Tiedossa on, että hyvää tarkoittaen aloitettu suojelutyö on päättynyt uupumukseen, kun alkuinnostuksessa on otettu liikaa eläimiä hoidettavaksi.